როცა ეზოს მოწყობას ვიწყებთ, გვინდა, რომ შედეგი ლამაზიც იყოს და თან ისეთი საიმედო, რომ ყოველ წელს ხელახალ რეაბილიტაციაზე ფიქრი არ მოგვიწიოს. ეზოს მოპირკეთება სწორედ ის საქმეა, სადაც თითოეული ნაბიჯის წინასწარ დაგეგმვა ყველაზე მეტად ამართლებს. მთავარია ვიცოდეთ, სად რომელი მასალა გამოვიყენოთ და რა წესები დავიცვათ, რომ ჩვენმა ინვესტიციამ წლებს გაუძლოს.
რატომ არის ეზოს ფილების შერჩევა მნიშვნელოვანი?
ბევრი ფიქრობს, რომ ეზოს მოპირკეთებისას მთავარი ამოსავალი წერტილი მხოლოდ ვიზუალური მხარეა, თუმცა სინამდვილეში ყველაფერი მასალის გამძლეობაზეა დამოკიდებული. ეზოს ფილები, რომლებიც ხარისხით გამოირჩევა, არც მზის გულზე რბილდება და არც ყინვაში სკდება. ბეტონის მასალა, რომლისგანაც ეს ფილები მზადდება, იმდენად მყარია, რომ მასზე სიარული თუ მანქანით გადაადგილება ზედაპირს საერთოდ არ აზიანებს.
ამ მასალის კიდევ ერთი პრაქტიკული მხარე ის არის, რომ ეზოში გუბეები ფაქტობრივად არასდროს დგება. თუ დაგების პროცესი სწორად წარიმართება, ნალექი ზედაპირზე არ დაგროვდება და ის ფილებს შორის არსებულ ღარებში ბუნებრივად ჩაედინება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძლიერი წვიმის დროსაც კი, თქვენი ეზო მშრალი და სუფთა დარჩება.
მასალების სისქე – როგორ არ შევცდეთ არჩევანში?
იმისთვის, რომ საფარმა დიდხანს გაძლოს, ეზოს მოპირკეთებამდე უნდა ვიცოდეთ, რა სისქის ფილა სად დავაგოთ. მაგალითად, თუ მხოლოდ სასეირნო ბილიკებს ან ტერასას ვაწყობთ, სადაც მანქანა არასდროს გაივლის, 40 მმ-იანი ფილები საუკეთესო არჩევანია – ის მსუბუქია, ლამაზად გამოიყურება და ფეხით სიარულისთვის იდეალურ პირობებს ქმნის.
თუმცა, იქ, სადაც მანქანამ უნდა იმოძრაოს, სულ სხვა მიდგომაა საჭირო. აქ მინიმუმ 60 მმ-იანი საფარი უნდა დავაგოთ. ასეთი სისქის მასალა მანქანის წონას თავისუფლად უძლებს და არ იბზარება. თუ ეზოში უფრო მძიმე ტექნიკის შეყვანასაც აპირებთ, მაშინ კიდევ უფრო სქელი – 80 ან 100 მმ-იანი ვარიანტები უნდა განიხილოთ.
ბორდიური – საფარის მდგრადობის გარანტია
ბორდიური ის აუცილებელი დეტალია, რომელიც მთლიან საფარს ერთიან კონსტრუქციად კრავს და ფილებს ადგილმონაცვლეობის საშუალებას არ აძლევს. მის გარეშე ეზო მთლიანობას კარგავს, ფილებს შორის ღარები ფართოვდება და საბოლოოდ საფარიც დეფორმირდება.
თუმცა, ბორდიურს მხოლოდ საყრდენი ფუნქცია არ აკისრია – ის ექსტერიერის მნიშვნელოვანი ესთეტიკური კომპონენტიცაა.
ვიზუალური მრავალფეროვნებისთვის დიზაინში შეგიძლიათ ეზოს დიზაინის ელემენტები გამოიყენოთ – მაგალითად, ფერადი ბორდიურებით მონიშნოთ ყვავილნარები ან ბილიკების კონტურები. ეს ეზოს დასრულებულ და მოწესრიგებულ იერს შესძენს. „ლეგიში’’ ამ მხრივ ფერებისა და ფორმების დიდი არჩევანია, რაც საშუალებას გაძლევთ, გარე სივრცე ზუსტად ისეთი გახადოთ, როგორიც ჩაფიქრებული გაქვთ.
ეზოს მოპირკეთება – როგორ შევინარჩუნოთ პირვანდელი იერი წლების განმავლობაში?
მოპირკეთებული ეზოს მოვლა სინამდვილეში დიდ ძალისხმევას არ მოითხოვს – მთავარი გონივრულად შერჩეული მასალა და პერიოდული ყურადღებაა. თუ ზედაპირზე მტვერი ან ტალახი დაგროვდა, ჩვეულებრივი წყლის ჭავლით ჩამორეცხვა სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ საფარმა ფერი და სისუფთავე დაიბრუნოს, თუმცა მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ზამთრის პერიოდში ყინულის გასადნობად, აგრესიული ქიმიური საშუალებების გამოყენება რეკომენდებული არ არის. ასეთი ნივთიერებები აზიანებს ფილის სტრუქტურასა და პიგმენტს, ამიტომ უმჯობესია, თოვლისგან ზედაპირი მექანიკურად, ნიჩბის საშუალებით გადავწმინდოთ.
მსგავსი პრაქტიკული მიდგომა საუკეთესო გზაა იმისათვის, რომ თქვენი შრომა და დახარჯული რესურსი გრძელვადიან შედეგად იქცეს. ხარისხიანად მოპირკეთებული ექსტერიერი სახლის მთავარ სავიზიტო ბარათად რჩება და მას უნაკლო იერსახეს დიდხანს უნარჩუნებს.
საბოლოო ჯამში, ეზოს მოწყობისას ხარისხზე გაკეთებული აქცენტი ნიშნავს ერთხელ მიღებულ სწორ გადაწყვეტილებას, რომელიც თქვენს დროსა და ენერგიას მომავალში აუცილებლად დაზოგავს.
ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)
- რა უნდა ვიცოდე ეზოს მოპირკეთებამდე?
მთავარია სივრცის დანიშნულებისა და მოსალოდნელი დატვირთვის წინასწარ განსაზღვრა. თუ ზუსტად გეცოდინებათ, სად იმოძრავებს ავტომობილი და სად მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკი, შეძლებთ, შეარჩიოთ შესაბამისი სისქის მასალა. ეს კი საუკეთესო გზაა იმისთვის, რომ სამომავლოდ თავიდან აირიდოთ დაზიანებული საფარის ხელახალ რეაბილიტაციასთან ან ძვირადღირებულ რემონტთან დაკავშირებული ხარჯები.
- რატომ უნდა გამოვიყენო დეკორატიული ელემენტები ექსტერიერში?
დეკორატიული ელემენტები საშუალებას გაძლევთ, ეზო უფრო მრავალფეროვანი გახადოთ. მათი მეშვეობით შეგიძლიათ აქცენტი გააკეთოთ დასასვენებელ სივრცეებზე, მონიშნოთ ბილიკების კიდეები ან შექმნათ ორიგინალური ორნამენტები.
- როდის არის რეკომენდებული ბორდიურის მონტაჟი?
საუკეთესო შედეგისთვის ბორდიური ფილების დაგებამდე უნდა დამონტაჟდეს. ეს დაგეხმარებათ. წინასწარ მკაფიოდ განსაზღვროთ მოსაპირკეთებელი ფართობის საზღვრები და სიზუსტე. გარდა ამისა, წინასწარ ჩასმული ბორდიური მყარ საყრდენს ქმნის, რაც ფილების დაგების პროცესს ბევრად უფრო მარტივსა და ხარისხიანს ხდის.