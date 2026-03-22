რუსეთის დელეგაციამ მოსაყდრე შიოს პუტინის სახელით სამძიმარი გადასცა

22 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის დაკრძალვაზე ჩამოსულმა რუსეთის დელეგაციამ მოსაყდრე შიო მუჯირს ვლადიმერ პუტინის სახელით სამძიმარი გადასცა.

ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოში შვეიცარიის საელჩოში არსებული რუსეთის ინტერესთა სექცია ავრცელებს.

„22 მარტს, რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის დელეგაცია, სრულიად ბელარუსიის საპატრიარქო ეგზარქოსის, მინსკისა და ზასლავის მიტროპოლიტი ვენიამინისა და საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობის საკითხებში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის, მ.ე. შვიდკოის ხელმძღვანელობით, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრო.

რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის სახელით, სამძიმრისა და მხარდაჭერის სიტყვები გადაეცა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეს, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოს და მთელ ქართველ ხალხს.

რუსეთში ღრმა მწუხარებით მიიღეს უწმინდესობის, პატრიარქ ილია II-ის გარდაცვალების ამბავი, რომელიც იყო ქართველი ხალხის ჭეშმარიტი სულიერი ლიდერი და ეკლესიისა და ხალხისადმი უანგარო მსახურების მაგალითი. პატრიარქი ილია II მთელი ძალით ცდილობდა მართლმადიდებლური ერთიანობის შენარჩუნებას და ტრადიციული ღირებულებების დაცვას, რომლებიც ქართული იდენტობის საფუძველს წარმოადგენს. მისმა მრავალწლიანმა არქიპასტორალურმა მოღვაწეობამ მის უწმინდესობას განსაკუთრებული ავტორიტეტი და დამსახურებული პატივისცემა მოუტანა მთელ ქრისტიანულ სამყაროში.

რუსი ხალხი ქართველ ხალხთან ერთად გლოვობს“, – ნათქვამია რუსეთის ინტერესთა სექციის განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

უკრაინულმა დრონმა რუსული Ka-52 ტიპის ვერტმფრენი ჩამოაგდო

სოხუმი და ცხინვალი თბილისისგან კვლავ „ახალი რეალობის“ აღიარებას მოითხოვენ

სომხეთიდან გასვლაზე აკრძალვის ფონზე, გარეგინ II-ს ილია II-ის დაკრძალვაზე დასწრება სურს

გარდაიცვალა უკრაინის საპატიო პატრიარქი ფილარეტი

არის 2 ეპისკოპოსი 60 წელზე მეტის, რომლებზეც ვისურვებდი, რომ ეს [პატრიარქობის] ტვირთი აიღონ – მთავარეპისკოპოსი ზენონი 22.03.2026
არის 2 ეპისკოპოსი 60 წელზე მეტის, რომლებზეც ვისურვებდი, რომ ეს [პატრიარქობის] ტვირთი აიღონ – მთავარეპისკოპოსი ზენონი
რუსეთის დელეგაციამ მოსაყდრე შიოს პუტინის სახელით სამძიმარი გადასცა 22.03.2026
რუსეთის დელეგაციამ მოსაყდრე შიოს პუტინის სახელით სამძიმარი გადასცა
ილია II-ის დაკრძალვას პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი დაესწრო 22.03.2026
ილია II-ის დაკრძალვას პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი დაესწრო
რა თქვეს „ოცნების“ ლიდერებმა ილია II-ის დაკრძალვის ცერემონიაზე 22.03.2026
რა თქვეს „ოცნების“ ლიდერებმა ილია II-ის დაკრძალვის ცერემონიაზე
მოსაყდრე შიოს სიტყვა სამების საკათედრო ტაძარში კათოლიკოს-პატრიარქის დაკრძალვის მსახურებაზე 22.03.2026
მოსაყდრე შიოს სიტყვა სამების საკათედრო ტაძარში კათოლიკოს-პატრიარქის დაკრძალვის მსახურებაზე
“ეკლესიას მოაკლდა მმართველი ბრძენი მესაჭე” – მსოფლიო პატრიარქის სიტყვა ილია II-ის დაკრძალვაზე 22.03.2026
“ეკლესიას მოაკლდა მმართველი ბრძენი მესაჭე” – მსოფლიო პატრიარქის სიტყვა ილია II-ის დაკრძალვაზე
კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე სიონის ტაძარში დაკრძალეს 22.03.2026
კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე სიონის ტაძარში დაკრძალეს
რომელ ქუჩებზე შეიზღუდება ტრანსპორტის მოძრაობა პატრიარქის დაკრძალვის დღეს – მერიის განცხადება 21.03.2026
რომელ ქუჩებზე შეიზღუდება ტრანსპორტის მოძრაობა პატრიარქის დაკრძალვის დღეს – მერიის განცხადება