აჭარაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დააკავეს 72 პირი, კიდევ 5-ს ბრალი წარუდგინეს – გელაძე

17 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გელა გელაძის ინფორმაციით, 17 მარტის ღამეს აჭარაში ჩატარებული სპეცოპერაციის ფარგლებში დააკავეს 72 მოქალაქე. ბრალი წარუდგინეს კიდევ 5-ს. მათგან ნაწილი უკვე ციხეშია, ნაწილს კი პოლიცია ამ დრომდე ეძებს.

“დაკავებულებს ბრალად ედებათ ქურდული სამყაროს წევრობა, ქურდული სამყაროს მხარდაჭერა, ქურდულ შეკრებაში მონაწილეობა, ქურდული სამყაროს წევრისათვის მიმართვა და კანონიერი ქურდობა”, – განაცხადა გელა გელაძემ.

შსს-ს ცნობით, ბრალდებულები აწყობდნენ ქურდულ გარჩევებს და გამოჰქონდათ ე.წ. ქურდული გადაწყვეტილებები. ამ პროცესში უკავშირდებოდნენ კანონიერ ქურდებს, მათ შორის ასლან ქობულაძეს, და იღებდნენ გადაწყვეტილებებს მოქალაქეებს შორის ფინანსურ ან სხვა სახის დავებზე. ამისთვის ისინი კონფლიქტში ჩართულ მხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. ფულის გადახდის ვადის დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშსწორებითა და მოკვლით ემუქრებოდნენ.

დაკავებულებს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.

რაც შეეხება სპეცოპერაციის დროს დაშავებულ ქალს, რომელსაც, ოჯახის წევრების ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა ესროლეს, განცხადების გაკეთების დროს გელა გელაძეს არ უხსენებია. მას შემდეგ, რაც მას კითხვა დაუსვეს, გელაძემ თქვა, რომ “არანაირი დაჭრის ფაქტს ადგილი არ ჰქონია”.

“საპოლიციო ღონისძიების დროს, გახდა აუცილებელი, რომ მოქმედებაზე გადასულიყო სპეცდანიშნულების რაზმი და, შესაბამისად, ფანჯრის ერთ-ერთი მინის ნამსხვრევებისგან მიიღო ქალბატონმა მცირედ დაზიანება”, – განაცხადა გელა გელაძემ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ქალი, რომელიც პროტესტის ფარგლებში პარლამენტთან ღამეს ათევს, ამბობს, რომ ისევ წაიღეს მისი პირადი ნივთები

ევროსაბჭო გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ დააკვირდება “გავრილოვის ღამის” საქმის აღსრულებას – საია

„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv

Tegeta Truck & Bus ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენაზე MAN-ის ახალი თაობის სატვირთო ავტომობილით წარდგა 17.03.2026
ჟურნალისტ მარიამ ძიძარიას პროცესი დაუნიშნეს მოსამართლე კაპანაძესთან 17.03.2026
დედოფლისწყაროში მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა – სეს 17.03.2026
Young Lions Georgia 2026 – შესაძლებლობა ახალი თაობის შემოქმედებისთვის 17.03.2026
“ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან” – დეკანოზი თათარაშვილი პატრიარქზე 17.03.2026
ისრაელი აცხადებს, რომ ირანის „დე ფაქტო ლიდერი“ ალი ლარიჯანი მოკლა 17.03.2026
იმყოფება რამდენიმე მედიკამენტზე გულის მუშაობის და წნევის შესანარჩუნებლად – კალოიანი ილია მეორეზე 17.03.2026
6 წლამდე ავტომობილების განბაჟებაც ძვირდება 17.03.2026
