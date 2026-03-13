ახალი ამბები

ორი პირი დააკავეს პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელებისთვის, რის შემდეგაც კაცმა თავი მოიკლა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შსს-ს ცნობით, ორი პირი დააკავეს კახეთში, რომლებსაც ბრალად ედებათ  ჯგუფურად ჩადენილი  გამოძალვა, ანგარებით პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფა და თვითმკვლელობამდე მიყვანა.

 

“შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ლაგოდეხის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა, 2006 წელს დაბადებული ნ.გ.  და  2007 წელს დაბადებული ნ.მ. დააკავეს. მათ ბრალად ედებათ  ჯგუფურად ჩადენილი  გამოძალვა, ანგარებით პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფა და თვითმკვლელობამდე მიყვანა.

გამოძიებით დადგინდა, რომ  ბრალდებულებმა გასული წლის ზაფხულში,   მამაკაცს – 1994 წელს დაბადებულ გ.გ.-ს, თანხის გამოძალვის მიზნით  პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში გაუვრცელეს. აღნიშნული ფაქტიდან მალევე გ.გ.- მ  სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა.

კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად,  სამართალდამცველებმა ნ.გ. და ნ.მ. ბრალდებულების სახით დააკავეს.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 181- ე, 157-ე პრიმა და 115-ე  მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების  აღკვეთას ითვალისწინებს”, – აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    “სპეციალურად წამიყვანეს პოლიციაში, რომ კარვები აეღოთ” – დარეჯან ცხვიტარია 

    “დანაშაულის აღიარებას გვთხოვდნენ, რომ შეწყალება განეხილათ და უარი განვუცხადეთო” – დაკავებული მაღაროელი

    “ტროტუარზე კი აქვთ, მაგრამ ლოგიკური მსჯელობის წინააღმდეგ კანონი ჯერ არ აქვთ” — თარგამაძე სუს-ში მივიდა

    “სომხეთი საქართველოს საკითხს ბოლო პერიოდში აქტიურად აყენებს დასავლელ პარტნიორებთან” – ვართანიანი

