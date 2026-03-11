ახალი ამბები

11 მარტი, 2026 •
დაკავებულია 51 პირი, ამოღებულია ათეულობით ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა – შსს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებით, ბოლო 2 დღეში ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონო შეძენა/შენახვის ბრალდებით 51 პირი დააკავეს.

„გასული 2 დღის განმავლობაში სამართალდამცველების მიერ, ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული საპოლიციო და მათ შორის პრევენციული ღონისძიებების შედეგად, ამოღებულია ათეულობით უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები – სულ დაკავებულია 51 პირი.

აღნიშნული ღონისძიებები სამართალდამცველებმა, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩაატარეს.

პოლიციამ დაკავებულების პირადი, საცხოვრებელი სახლების, დამხმარე სათავსოებისა და ავტომანქანების ჩხრეკისას, ნივთმტკიცებად ამოიღო დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღები, ხელყუმბარები, მჭიდები, ასეულობით ვაზნა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები“, – განაცხადა დარახველიძემ.

მისივე განცხადებით, გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ორბანი რუს პოლიტტექნოლოგებთან ერთად მომზადებულ დეზინფორმაციულ კამპანიას აპირებს – მადიარი

ვწუხვარ იმ ქართველების გამო, ვინც იმედებს AfD-ზე ამყარებს — გერმანიის ელჩი

ვემიჯნებით ნებისმიერ თავდასხმას პარტნიორ პარტიებზე – ენმ

“ბრალი ეხება საჯაროდ მოწოდებას და განცხადება გაკეთებულია დახურულ სხდომაზე” – ადვოკატი ახალაიაზე

სახალხო დამცველმა პაპუაშვილს პატიმარ მშობლებთან შვილების კომუნიკაციაზე მიმართა 11.03.2026
IPI „ოცნებას“ რეპრესიული კანონების გაუქმებისა და მედიის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს 11.03.2026
„ტოიოტა ცენტრი თეგეტამ“ Kaizen Award-ის ჯილდო ზედიზედ მეორედ მოიპოვა 11.03.2026
დაკავებულია 51 პირი, ამოღებულია ათეულობით ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა – შსს 11.03.2026
ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოში ვიზიტს აჯამებს 11.03.2026
ადვოკატების ცნობით, სინდისის პატიმრები ტარაკნებიან კარცერში გადაიყვანეს 11.03.2026
ჩინეთის მოქალაქემ, ე.წ. თაღლითური პირამიდის გამოყენებით, საქართველოში 394 853 ლარი მიითვისა – პროკურატურა 10.03.2026
“ეს არის ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის პროცესი” – სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმეზე 10.03.2026
