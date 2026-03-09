ახალი ამბები

ჯარიმის მოლოდინში არიან აქტივისტები, რომლებსაც ანწუხელიძის წაშლილი სტენსილის აღდგენა სურდათ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ჯარიმის მოლოდინში არიან სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ფილარმონიასთან წაშლილი ეროვნული გმირის, გიორგი ანწუხელიძის სტენსილის აღდგენას აპირებდნენ.

აქტივისტი ცოტნე ჯაფარიძის განცხადებით, მათ სტენსილის აღდგენის პროცესში, პოლიციის 3-4 ეკიპაჟი მიუახლოვდათ, ჩამოართვა მასალები და განყოფილებაში გადაიყვანა.

„საქმე გვაქვს მიზანმიმართულ წაშლასთან და ეს არ არის პირველი შემთხვევა. 24 თებერვალს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების დღეს წაშალეს ყველა სტენსილი ერთად, რომელიც ვაკე-ვერას მიდამოებში იყო. მათ შორის ერთ-ერთი იყო ფილარმონიასთან არსებული ჩვენი ეროვნული გმირის, გიორგი ანწუხელიძის სტენსილი.

გუშინ გვინდოდა მისი აღდგენა. ღამით მივედით და ხატვა დავიწყეთ. მხოლოდ ქვედა ნაწილი გვქონდა დასრულებული, როდესაც მოვიდნენ ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველები, რის გამოც საქმის გაგრძელება ვეღარ შევძელით. დაახლოებით 3-4 ეკიპაჟი მოვიდა, თითქოს დიდი კრიმინალები ვყოფილიყავით. შემდეგ გადაგვიყვანეს ვერაზე, სევასტოპოლის ქუჩაზე მდებარე განყოფილებაში. ჩამოგვართვეს და დალუქეს სტენსილები, ასევე ჩამოგვართვეს პულვერიზატორები (საღებავები).

დაიწყო საქმის მსვლელობა. ვინაიდან ეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევაა, საქმე მერიას გადაეცემა და შემდეგ ჯარიმას დაგვიწერენ. ზუსტად იგივე სტენსილების დახატვის გამო ჯარიმა უკვე არაერთხელ გვაქვს დაწერილი.

როდესაც ასე გამიზნულად ებრძვიან ყველაფერს, რაც კი ქვეყანაში არსებობს, განსაკუთრებით კი — პატრიოტულ და მებრძოლ სულს, ამას ნამდვილად ასე ვერ დავტოვებთ. ეს სტენსილები აუცილებლად დაიხატება და მათი ხატვა ყველგან გაგრძელდება”, – ამბობს ცოტნე ჯაფარიძე ტვ პირველთან.

ანწუხელიძის გარდა, ასევე წაშლილია ამბროსი ხელაიას, მარო მაყაშვილის და სხვა ანტისაოკუპაციო სტენსილებიც.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

