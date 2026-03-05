ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აფხაზეთში ისევ უპილოტო საფრენი აპარატები შენიშნეს – მედია

5 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზური მედიის ცნობით, აფხაზეთის ტერიტორიაზე დრონები შენიშნეს.

“ადგილობრივ ტელეგრამ-არხებში მომხმარებლები წერენ, რომ ისმოდა საჰაერო თავდაცვის სისტემების მუშაობის ხმები. ამ დროისთვის ოფიციალური კომენტარი გავრცელებული არ არის.

ამავე დროს, ცნობილია, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემები მუშაობას აგრძელებს სოჭშიც, სადაც დრონების თავდასხმის გამო აეროპორტი დროებით დახურულია”.

მანამდე აფხაზეთის დე ფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ აფხაზეთის საჰაერო სივრცეში უპილოტო აპარატების შეღწევის შემთხვევები დაფიქსირდა. უწყებამ მოქალაქეებს მოუწოდა შეინარჩუნონ სიმშვიდე, არ მიუახლოვდნენ დრონების ან მათი ფრაგმენტების ჩამოვარდნის ადგილებს და არ შეეხონ მათ, რადგან შესაძლოა ისინი ასაფეთქებელი ან რადიოაქტიური ნივთიერებებით იყოს აღჭურვილი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ფაშინიანი ევროკავშირის მიმართულებით საქართველოსთან თანამშრომლობის იმედს გამოთქვამს

ისრაელი: ირანის ნებისმიერი ახალი ლიდერი სამიზნედ იქცევა

“ჩვენ ერთ მხარეს ვართ” – ტრამპმა და მერცმა ირანის საკითხი განიხილეს

ფაშინიანის ცნობით, ირაკლი კობახიძეს არაფორმალურ გარემოში შეხვდა

აზერბაიჯანის ცნობით, ირანულმა დრონებმა ნახიჩევანის აეროპორტზე იერიში მიიტანეს 05.03.2026
ჯო უილსონი: „ქართულმა ოცნებამ“ საქართველო ჩინეთის „ვალის მონობაში“ ჩააგდო 05.03.2026
აფხაზეთში ისევ უპილოტო საფრენი აპარატები შენიშნეს – მედია 05.03.2026
სამხარაძე აშშ-ის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლის მოადგილეს შეხვდა 05.03.2026
CPJ: უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება მორიგი დარტყმაა დამოუკიდებელ ჟურნალისტებზე 04.03.2026
გრანტების კანონი სამოქალაქო საზოგადოებაზე მორიგი თავდასხმაა — ბუნდესტაგის წევრი 04.03.2026
„ეს მხოლოდ დასაწყისია“ — აშშ ირანის წინააღმდეგ ოპერაციაზე 04.03.2026
სახის ამოცნობის სისტემა ირანმა რუსეთისგან იყიდა – ჟურნალისტური გამოძიება 04.03.2026
