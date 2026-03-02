ახალი ამბები

კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი

2 მარტი, 2026 •
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის მაღალჩინოსანი, შუამავალი და კომპანიის წარმომადგენელი დიდი ოდენობით ქრთამის აღება-მიცემის ფაქტზე დააკავეს.

საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, საქმე ეხება სახელმწიფო მიწაზე უკანონო მშენებლობის „მფარველობას“.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა განაცხადა, რომ მასშტაბური კორუფციული დანაშაული გამოავლინა. უწყების მიერ ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო მოქმედებების შედეგად, სამი პირია დაკავებული, მათ შორის — თბილისის მუნიციპალიტეტის მოქმედი საჯარო მოხელე.

გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებს შორის არიან:

  • სამგორის რაიონის გამგეობის საბიუჯეტო-საფინანსო და შესყიდვების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (დიდი ოდენობით ქრთამის აღება);

  • კერძო პირი (ქრთამის აღებაში დახმარება/შუამავლობა);

  • კომპანიის წარმომადგენელი (ქრთამის მიცემა).

დანაშაულის სქემა: 15 000 ლარი „მფარველობის“ სანაცვლოდ

საგამოძიებო უწყების განცხადებით, დადგინდა, რომ საჯარო მოხელე, საკუთარი სამსახურებრივი ავტორიტეტის გამოყენებითა და შუამავლის ჩართულობით, დიდ ოდენობით ქრთამს იღებდა.

კერძოდ, მან ბიზნესსუბიექტს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, ყოველგვარი სანებართვო დოკუმენტაციის გარეშე, ობიექტის მშენებლობის ხელშეწყობა და ე.წ. „მფარველობა“ აღუთქვა. ამ მომსახურების სანაცვლოდ მოხელემ 15 000 ლარი მოითხოვა და შუამავლის მეშვეობით მიიღო კიდეც.

„ბრალდებულები ქრთამის სახით მოთხოვნილი თანხის აღებისთანავე დავაკავეთ. ფულადი თანხა ამოღებულია ნივთმტკიცების სახით“, — აცხადებენ საგამოძიებო სამსახურში.

გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ ანალოგიური გარიგება მოხდა 2026 წლის თებერვალშიც. მაშინ კომპანიის წარმომადგენელმა იმავე მოხელეს, კვლავ შუამავლის მეშვეობით, უკანონო მშენებლობის მფარველობისთვის 15 000 ლარი გადაუხადა. სწორედ ამ ეპიზოდზეა დაკავებული კომპანიის წარმომადგენელი.

საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 338-ე და 339-ე მუხლებით მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, დაკავებულებს 7-დან 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მკაცრად აფრთხილებს საჯარო მოხელეებსა და ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებს, თავი შეიკავონ მსგავსი უკანონო ქმედებებისგან, რადგან უწყების რეაგირება ნებისმიერ მსგავს ფაქტზე იქნება უკომპრომისო.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბირთვული უსაფრთხოების დაცვა” – EU-ის ლიდერების ერთობლივი განცხადება ირანზე

დააკავეს დედა, რომელიც 11 წლის შვილს ქუჩაში მოწყალების თხოვნას აიძულებდა – პროკურატურა

ნავროცკის თქმით, პოლონეთი ინფორმირებული იყო აშშ-სა და ისრაელის მიერ ირანზე თავდასხმის შესახებ

“ჩვენ შვილებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, თანატოლების მსგავსად, შევიდნენ სკოლაში” – მშობლები კობახიძესთან შეხვედრას ითხოვენ

ქუვეითში „რამდენიმე ამერიკული F-15E ჩამოვარდა“ 02.03.2026
ქუვეითში „რამდენიმე ამერიკული F-15E ჩამოვარდა“
სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები 02.03.2026
სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ 02.03.2026
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი 02.03.2026
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი
„ოცნების“ გადაწყვეტილებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება 02.03.2026
„ოცნების“ გადაწყვეტილებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება
კახა კალაძე აბუ-დაბიში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს 02.03.2026
კახა კალაძე აბუ-დაბიში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს
“სამძიმარი ირანსა და ისრაელს, სოლიდარობა არაბულ ქვეყნებს – “ოცნების” მთავრობის განცხადება ომზე 02.03.2026
“სამძიმარი ირანსა და ისრაელს, სოლიდარობა არაბულ ქვეყნებს – “ოცნების” მთავრობის განცხადება ომზე
“ჰეზბოლას” გააქტიურების გამო კონფლიქტი ლიბანზეც გავრცელდა 02.03.2026
“ჰეზბოლას” გააქტიურების გამო კონფლიქტი ლიბანზეც გავრცელდა