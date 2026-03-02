კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი

თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის მაღალჩინოსანი, შუამავალი და კომპანიის წარმომადგენელი დიდი ოდენობით ქრთამის აღება-მიცემის ფაქტზე დააკავეს.
საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, საქმე ეხება სახელმწიფო მიწაზე უკანონო მშენებლობის „მფარველობას“.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა განაცხადა, რომ მასშტაბური კორუფციული დანაშაული გამოავლინა. უწყების მიერ ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო მოქმედებების შედეგად, სამი პირია დაკავებული, მათ შორის — თბილისის მუნიციპალიტეტის მოქმედი საჯარო მოხელე.
გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებს შორის არიან:
-
სამგორის რაიონის გამგეობის საბიუჯეტო-საფინანსო და შესყიდვების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (დიდი ოდენობით ქრთამის აღება);
-
კერძო პირი (ქრთამის აღებაში დახმარება/შუამავლობა);
-
კომპანიის წარმომადგენელი (ქრთამის მიცემა).
დანაშაულის სქემა: 15 000 ლარი „მფარველობის“ სანაცვლოდ
საგამოძიებო უწყების განცხადებით, დადგინდა, რომ საჯარო მოხელე, საკუთარი სამსახურებრივი ავტორიტეტის გამოყენებითა და შუამავლის ჩართულობით, დიდ ოდენობით ქრთამს იღებდა.
კერძოდ, მან ბიზნესსუბიექტს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, ყოველგვარი სანებართვო დოკუმენტაციის გარეშე, ობიექტის მშენებლობის ხელშეწყობა და ე.წ. „მფარველობა“ აღუთქვა. ამ მომსახურების სანაცვლოდ მოხელემ 15 000 ლარი მოითხოვა და შუამავლის მეშვეობით მიიღო კიდეც.
„ბრალდებულები ქრთამის სახით მოთხოვნილი თანხის აღებისთანავე დავაკავეთ. ფულადი თანხა ამოღებულია ნივთმტკიცების სახით“, — აცხადებენ საგამოძიებო სამსახურში.
გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ ანალოგიური გარიგება მოხდა 2026 წლის თებერვალშიც. მაშინ კომპანიის წარმომადგენელმა იმავე მოხელეს, კვლავ შუამავლის მეშვეობით, უკანონო მშენებლობის მფარველობისთვის 15 000 ლარი გადაუხადა. სწორედ ამ ეპიზოდზეა დაკავებული კომპანიის წარმომადგენელი.
საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 338-ე და 339-ე მუხლებით მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, დაკავებულებს 7-დან 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მკაცრად აფრთხილებს საჯარო მოხელეებსა და ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებს, თავი შეიკავონ მსგავსი უკანონო ქმედებებისგან, რადგან უწყების რეაგირება ნებისმიერ მსგავს ფაქტზე იქნება უკომპრომისო.