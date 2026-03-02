ახალი ამბები

კახა კალაძე აბუ-დაბიში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს

2 მარტი, 2026 •
კახა კალაძე აბუ-დაბიში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის მერია ადასტურებს, რომ კახა კალაძე არაბთა გაერთიანებული საამიროებში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს.

„თბილისის მერი შაბათ-კვირას იმყოფებოდა აბუ-დაბიში. შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჯერჯერობით, ვერ ახერხებს გამოფრენას“, — განa დედაქალაქის მერიაში.

„ტაბულამ“ გუშინ, ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით დაწერა, რომ დაბადების დღის აღსანიშნად წასული კახა კალაძე, ცოლთან და თანმხლებ პირებთან ერთად, დუბაიში „ჩარჩა“, რადგან აშშ-ისრაელის თავდასხმაზე ირანის საპასუხო იერიშების გამო, ავიარეისები გაუქმდა. კახა კალაძესთან და ანუკი არეშიძესთან ერთად, საამიროებში იმყოფება ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი, ასევე, ფეხბურთელი კობა ამისულაშვილი და მისი ცოლი, ნინი ზარქუა.

თბილისის მერიის პრესსამსახურში გუშინ თქვეს, რომ არასამუშაო დღეებია და არ იციან, სადაა თბილისის მერი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბირთვული უსაფრთხოების დაცვა” – EU-ის ლიდერების ერთობლივი განცხადება ირანზე

დააკავეს დედა, რომელიც 11 წლის შვილს ქუჩაში მოწყალების თხოვნას აიძულებდა – პროკურატურა

ნავროცკის თქმით, პოლონეთი ინფორმირებული იყო აშშ-სა და ისრაელის მიერ ირანზე თავდასხმის შესახებ

“ჩვენ შვილებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, თანატოლების მსგავსად, შევიდნენ სკოლაში” – მშობლები კობახიძესთან შეხვედრას ითხოვენ

ქუვეითში „რამდენიმე ამერიკული F-15E ჩამოვარდა“ 02.03.2026
ქუვეითში „რამდენიმე ამერიკული F-15E ჩამოვარდა“
სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები 02.03.2026
სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ 02.03.2026
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი 02.03.2026
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი
„ოცნების“ გადაწყვეტილებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება 02.03.2026
„ოცნების“ გადაწყვეტილებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება
კახა კალაძე აბუ-დაბიში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს 02.03.2026
კახა კალაძე აბუ-დაბიში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს
“სამძიმარი ირანსა და ისრაელს, სოლიდარობა არაბულ ქვეყნებს – “ოცნების” მთავრობის განცხადება ომზე 02.03.2026
“სამძიმარი ირანსა და ისრაელს, სოლიდარობა არაბულ ქვეყნებს – “ოცნების” მთავრობის განცხადება ომზე
“ჰეზბოლას” გააქტიურების გამო კონფლიქტი ლიბანზეც გავრცელდა 02.03.2026
“ჰეზბოლას” გააქტიურების გამო კონფლიქტი ლიბანზეც გავრცელდა