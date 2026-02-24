ახალი ამბები

საქართველოსგან ვითხოვთ, შეასრულოს სანქციები და შეამციროს რუსული ნავთობის შესყიდვა — ელჩი

24 თებერვალი, 2026 •
საქართველოსგან ვითხოვთ, შეასრულოს სანქციები და შეამციროს რუსული ნავთობის შესყიდვა — ელჩი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გაერთიანებული სამეფოს ელჩი საქართველოში გარეტ უორდი მიიჩნევს, რომ საქართველოს შეუძლია თავისი წვლილის შეტანა უკრაინის მხარდაჭერაში, რაც გამოიხატება ევროკავშირის სანქციებთან შეერთებით.

„რუსეთის შეჭრა უკრაინაში რელევანტურია საქართველოსთვის. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 20% ოკუპირებულია. ჩვენ ვიცით რუსეთის უკანონო ქმედებები და მისი სამხედრო ძალები კვლავ იმყოფებიან საქართველოს ტერიტორიაზე. ამიტომ ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის — როგორ შეუძლია საქართველოს უკრაინის მხარდაჭერა. მინდა ძალიან მკაფიოდ განვაცხადო: არავინ სთხოვს საქართველოს მეორე ფრონტის გახსნას. ეს დეზინფორმაციაა. ჩვენ ნათლად ვამბობთ, რომ საქართველოს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ევროკავშირის სანქციებთან შეერთებით და იმის უზრუნველყოფით, რომ რუსეთს არ ჰქონდეს წვდომა საბრძოლო დანიშნულების საქონელზე და ნავთობისა და გაზის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავლებზე. ეს არის მთავარი გზავნილი, რაც საქართველოსთან მიმართებით მაქვს“, — განუცხადა ელჩმა ჟურნალისტებს უკრაინაში ომის 4 წლისთავთან დაკავშირებით, თბილისში მიმდინარე კონფერენციის გახსნამდე.

მან არ ისაუბრა უშუალოდ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, თქვა რა, რომ დღეს უკრაინაზე სურს კონცენტრირება.

„საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებით უკრაინის კონტექსტში ვითხოვთ, სრულად განახორციელონ სანქციები და შეამცირონ რუსული ნავთობის შესყიდვა. სწორედ ეს იქნება ჩვენი პოლიტიკის განცხადებების ფოკუსი. დღეს დიდი ბრიტანეთი გამოაცხადებს დამატებით ზომებს, რომლებიც რუსეთის ნავთობის ინდუსტრიას შეეხება“, — განაცხადა გაერთიანებული სამეფოს ელჩმა საქართველოში გარეტ უორდმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

