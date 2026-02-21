ახალი ამბები

პროკურატურის ინფორმაციით, ბუსა ჟვანია საქართველოშია

21 თებერვალი, 2026 •
პროკურატურის ინფორმაციით, ბუსა ჟვანია საქართველოშია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურის ინფორმაციით, რომ ბესარიონ (ბუსა) ჟვანიას, რომელიც ცოტა ხნის წინ ბრალი წარუდგინეს ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის ორგანიზებაში, საქართველოს საზღვრები არ დაუტოვებია. ამის შესახებ რ2-ს პროკურორმა გია შაიშმელაშვილმა განუცხადა.

მისი განმარტებით, ჟვანიაზეა ჯერ შიდა ძებნაა გამოცხადებული, ხოლო თუ დარწმუნდებიან, რომ უცხოეთში იმყოფება, საერთაშორისო ძებნასაც გამოაცხადებენ.

“ჩვენი ინფორმაციით, მას საქართველოს საზღვარი დატოვებული არ აქვს, მაგრამ ყველა მიმართულებით მიმდინარეობს ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებები მისი ადგილსამყოფლის დადგენის თაობაზე.

მას შემდეგ… თუ გამოიკვეთება, რომ იგი არ იმყოფება საქართველოში და მიმალულია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მიღებული იქნება გადაწყვეტილება მის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების თაობაზე”, – აცხადებს პროკურორი.

რამდენიმე დღის წინ პროკურატურამ ბუსა ჟვანია, რომელიც გარდაცვლილი პრემიერი, ზურაბ ჟვანიას ვაჟია, ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის ორგანიზატორად გამოაცხადა ძმებ კაკულიებთან ერთად. კაკულიები ამ ბრალს უარყოფენ. ჟვანიას ადგილსამყოფელი უცნობია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

