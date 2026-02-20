ახალი ამბები

ფარცხალაძე ამტკიცებს, რომ მისთვის წარდგენილო ბრალი უცხოეთიდანაა დაკვეთილი

20 თებერვალი, 2026 •
ფარცხალაძე ამტკიცებს, რომ მისთვის წარდგენილო ბრალი უცხოეთიდანაა დაკვეთილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი, რუსეთის მოქალაქე ოთარ ფარცხალაძე აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა “უცხოელი პატრონების” მითითებით დაიწყო. ამის შესახებ მან რუსულ გამოცემა MK.RU-თან [Московский комсомолец] ისაუბრა.

“მე მდევნიან შეთითხნილი ბრალდებით, იმისთვის, რაც არ ჩამიდენია და ცდილობენ, ჩამომაშორონ ჩემს ისტორიული სამშობლოს. საერთაშორისო კრიმინალურმა ჯგუფებმა ჩემზე ნადირობა გამოაცხადეს. მე არ მეშინია. ეს ყველაფერი შესანიშნავად აჩვენებს, რომ სწორია გზა, რომელიც მე ავირჩიე. მე მზად ვარ, რომ დავთმო ჩემი სიცოცხლე ჩვენი შვილების ბედნიერი მომავლისთვის.

დადგა დრო, რომ უკან მოვიტოვოთ ძველი წყენები, რომლებიც ჩვენი ხალხის მტრებმა შექმნეს და წავიდეთ წინ. ქართველმა ხალხმა უნდა გაახილოს თვალი და მიხვდეს, ვინ მოქმედების მისი ინტერესების შესაბამისად და ვინ ხლართავს ინტრიგებს, ემსახურება უცხოელ პატრონებს და ანადგურებს ქვეყნის თვითმყოფადობას, ცხოვრების წესსა და ერთიანობას. სწორედ ასევე შევძლებთ შევინარჩუნოთ ჩვენ სუვერენიტეტი, ტრადიციები და სარწმუნოება

[…] მე გავიარე ჩემი სამშობლოს, საქართველოს მსახურბეის გრძელი და საშიში გზა. დღეს, აღმოვჩნდი იმ წერტილში, საიდანაც იწყება მოძმე ხალხებს შორის ურთიერთობის ახალი თავი. ჩვენ რთულ დროს ვცხოვრობთ – როცა ძველი იარები ჯერ კიდევ არ შეხორცებულა, მაგრამ ცხოვრება ახალი გამოწვევების წინაშე გვაყენებს”, – განაცხადა ფარცხალაძემ რუსულ გამოცემასთან საუბრისას.

ფარცხალაძემ საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობაზე. მან თქვა, რომ ამ ორ ქვეყანას სარწმუნოება და აერთიანებს. მან ინტერვიუში ახსენა მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული 400 000 ქართველი, რომელიც, მისი თქმით, წითელ არმიასთან ერთად სიამაყით იბრძოდა “ფაშისტური ევროპის” წინააღმდეგ. მან თქვა, რომ ყველა ძალისხმევას მიმართავს ქართველებსა და რუსებს შორის “ძმური ურთიერთობების განმტკიცებისთვის”.

ანგარებით მკვლელობის ორგანიზების ბრალდება ფარცხალაძეს საქართველოს პროკურატურამ 2025 წლის 29 დეკემბერს წარუდგინა. მასზე საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული.

სახელმწიფო ბრალდება მას ე.წ. კანონიერი ქურდის, მერაბ ჯანგველაძის ძმა, ბიზნესმენი ლევან ჯანგველაძის მკვლელობას ედავება. ჯანგველაძე 2025 წლის 14 მარტს, თბილისის ცენტრში, ჭავჭავაძის გამზირზე მოკლეს. ყოფილ სპეცრაზმელს, გელა უძილაურს, რომელმა დანაშაული აღიარა, უვადო პატიმრობა აქვს მისჯილი. თუმცა, ამ საქმეზე ბრალი წარდგენილი აქვს კიდევ არაერთი პირს. მათ შორის, ძმებ გიორგი და დავით მიქაძეებს.

გარდა ამისა, ოთარ ფარცხალაძე ფიგურირებს ე.წ. თაღლითური ქოლცენტრების საქმეში: 18 თებერვალს, ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს გამოცემა “ქრონიკა პლუსის” დამფუძნებელი, ელისო კილაძე. მასთან ერთად იმავე საქმეზე ბრალს წარუდგინეს ფარცხალაძეს, დავით და გიორგი მიქაძეებს და კიდევ რამდენიმე ადამიანს.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს

ახალი თეატრის ფასადიდან კვლავ ჩამოხსნეს ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი

ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ბაზის გადამოწმებას იწყებს

ინსულტის შემდეგ ციხიდან გაუშვეს ბელარუსი პატიმარი, რომელმაც მანამდე ქვეყნიდან გაძევებაზე უარი თქვა

ფარცხალაძე ამტკიცებს, რომ მისთვის წარდგენილო ბრალი უცხოეთიდანაა დაკვეთილი 20.02.2026
ფარცხალაძე ამტკიცებს, რომ მისთვის წარდგენილო ბრალი უცხოეთიდანაა დაკვეთილი
20-მდე ასოციაცია მოითხოვს, შეჩერდეს ილიუნის პროგრამების შეკვეცა-გაუქმების პროცესი 20.02.2026
20-მდე ასოციაცია მოითხოვს, შეჩერდეს ილიუნის პროგრამების შეკვეცა-გაუქმების პროცესი
დაიკითხა ყოფილი პოლიციელი, რომელმაც ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობაში მსჯავრდებულები დააკავა 20.02.2026
დაიკითხა ყოფილი პოლიციელი, რომელმაც ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობაში მსჯავრდებულები დააკავა
Tegeta Comfort – შეაკეთე ავტომობილი სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე 20.02.2026
Tegeta Comfort – შეაკეთე ავტომობილი სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე
რატომ ურეკავენ მოქალაქეებს იუსტიციიდან და პასპორტის გამოცვლას სთხოვენ 20.02.2026
რატომ ურეკავენ მოქალაქეებს იუსტიციიდან და პასპორტის გამოცვლას სთხოვენ
უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია გივი მიქანაძეს განათლების რეფორმის გაწვევისკენ მოუწოდებს 20.02.2026
უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია გივი მიქანაძეს განათლების რეფორმის გაწვევისკენ მოუწოდებს
შსს-სა და თავდაცვისთვის ფალსიფიცირებული კონსერვის მიწოდებისთვის დაკავებული ივანე გოგლიძეა 20.02.2026
შსს-სა და თავდაცვისთვის ფალსიფიცირებული კონსერვის მიწოდებისთვის დაკავებული ივანე გოგლიძეა
სისხლის სამართლის კოდექსში დაანონსებული ცვლილებები არაკონსტიტუციურია — SJC 20.02.2026
სისხლის სამართლის კოდექსში დაანონსებული ცვლილებები არაკონსტიტუციურია — SJC