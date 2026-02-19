ახალი ამბები

19 თებერვალი, 2026
ადვოკატი: ელისო კილაძის ბრალიდან არც ერთი სიტყვა არ დადასტურდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადვოკატმა ვალერი გელბახიანმა მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ელისო კილაძის მიმართ წარდგენილ ბრალდებებს „ხელოვნურად შექმნილი“ უწოდა და განაცხადა, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის რეალური მიზანი ბრალდებულის იზოლაცია და პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი პროცესებიდან ჩამოშორება იყო.

გელბახიანის განმარტებით, მისი კლიენტი მიიჩნევს, რომ მისი იზოლაცია გარკვეული ჯგუფების ინტერესებში შედიოდა, რადგან ის მათ საქმიანობას ხელს უშლიდა. ადვოკატი აანონსებს, რომ ბრალდებული სასამართლო პროცესზე ვრცელი განცხადების გაკეთებას გეგმავს, რათა საზოგადოება სიმართლეში დაარწმუნოს.

„სინამდვილეში, იქიდან, რაც მაგ ბრალში წერია, არცერთი სიტყვა არ დადასტურდება“, — აცხადებს გელბახიანი.

დაცვის მხარე საქმეში არსებული მტკიცებულებების გადამოწმებას დამოუკიდებელი და კომპლექსური ექსპერტიზის გზით ითხოვს, რომელშიც სხვადასხვა პროფილის ექსპერტები ჩაერთვებიან. ადვოკატმა ხაზი გაუსვა ხელისუფლებისადმი უნდობლობას და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულება დაბალი ნდობის პირობებში ხორციელდება, რაც სამთავრობო წყაროების მიერ ჩატარებულ ექსპერტიზებს არასანდოს ხდის.

ელისო კილაძე თაღლითური ქოლცენტრების საქმეზეა დაკავებული. მის მიმართ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე და 194-ე მუხლებით გამოტანილი ბრალდება სასჯელის სახედ და ზომად 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ელისო კილაძესთან ერთად იმავე საქმეზე ბრალს უყენებენ ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს, მერაბ ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულ ძმებს, დავით და გიორგი მიქაძეებს და სხვებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რამდენიმესაათიანი გამოკითხვის შემდეგ ლევან დავითაშვილმა სუს-ის შენობა დატოვა

 ახალგაზრდას ტოვებენ გაუგებარ სიტუაციაში და სანაცვლოდ ვერაფერს სთავაზობენ – ილიაუნის პროფესორი

სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი ადასტურებს, რომ „ოცნებისთვის“ 10 ათასი ლარი აქვს შეწირული

“ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ქართული აკადემიური საზოგადოება” – თსუ-ის პროფესორი “ოცნების” განათლების რეფორმაზე

“ძლიერი საქართველო – ლელო” სხვა პარტიებთან გაერთიანებაზე უარს ამბობს
საქსტატის თანახმად, ასტრონომიულად გაიზარდა საქართველოში წარმოებული და უცხოეთში გაყიდული ნავთობი
უფრო მნიშვნელოვანია არ გავიხლიჩოთ, ვიდრე ის თუ რა პოზიცია გვაქვს დებატებზე – ჯაფარიძე
“ვაიზერმა” ტურისტულ სექტორს სამოგზაურო პოლისების ახალი პლატფორმა წარუდგინა
“10 წლის გოგონას სქესობრივ კავშირს სთავაზობდა” – პოლიციამ 30 წლის კაცი დააკავა
ადვოკატი: ელისო კილაძის ბრალიდან არც ერთი სიტყვა არ დადასტურდება
სუს: ქუთაისში 2 უცხოელი ბირთვული და რადიოაქტიური მასალების შეძენას ცდილობდა
ლევან დავითაშვილი საქართველოში არ არის, თუმცა ამბობს, რომ მალე დაბრუნდება