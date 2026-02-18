ახალი ამბები

ელისო კილაძე დაკავებულია – „ტვ პირველი“

18 თებერვალი, 2026 •
ელისო კილაძე დაკავებულია – „ტვ პირველი“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქრონიკა პლუსის“ დამფუძნებელი, ჟურნალისტი ელისო კილაძე დააკავეს.

ინფორმაციას ამის შესახებ „ტვ პირველი“ ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, ელისო კილაძე მის საცხოვრებელ სახლთან სპეცრაზმმა დილით დააკავა.

ამ ეტაპზე უცნობია, რას ედავებიან ელისო კილაძეს. კომენტარს არ აკეთებენ პროკურატურაში, სადაც 11:00 საათზე ბრიფინგი ჩაინიშნა. ბრიფინგის თემა ასევე უცნობია.

განახლება:

პროკურატურაში გამართული ბრიფინგიდან ცნობილი გახდა, რომ ელისო კილაძე თაღლითური ქოლ-ცენტრების საქმეზეა დაკავებული. მასთან ერთად იგივე საქმეზე ბრალს უყენებენ ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს მერაბ ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულ ძმებ, დავით და გიორგი მიქაძეებს და სხვებს.

ელისო კილაძეს, ოთარ ფარცხალაძეს და სხვებს ქოლცენტრების საქმეს ედავებიან

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

გახარიას გუნდი პოლიტპატიმრების ამნისტიის კანონპროექტს წარადგენს

ნინო ჟვანიას პირველი კომენტარი ბუსა ჟვანიასთვის წაყენებულ ბრალზე

აფხაზ იურისტსა და ბლოგერს რუსეთში 2 თვით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს

ცხინვალი თბილისისგან ძალის არგამოყენებაზე კვლავ შეთანხმებას ითხოვს

გამოქვეყნდა წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის კრიტიკული ანგარიში საქართველოზე 18.02.2026
გამოქვეყნდა წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის კრიტიკული ანგარიში საქართველოზე
ღარიბაშვილის ცოლის ძმა ივანიშვილს დაბადების დღეს ულოცავს 18.02.2026
ღარიბაშვილის ცოლის ძმა ივანიშვილს დაბადების დღეს ულოცავს
სელფი მობაილი „ბიზნეს ტრანსფორმაცია 2.0“-ის მხარდამჭერია 18.02.2026
სელფი მობაილი „ბიზნეს ტრანსფორმაცია 2.0“-ის მხარდამჭერია
ელისო კილაძეს, ოთარ ფარცხალაძეს და სხვებს ქოლცენტრების საქმეს ედავებიან 18.02.2026
ელისო კილაძეს, ოთარ ფარცხალაძეს და სხვებს ქოლცენტრების საქმეს ედავებიან
ელისო კილაძე დაკავებულია – „ტვ პირველი“ 18.02.2026
ელისო კილაძე დაკავებულია – „ტვ პირველი“
რამდენიმესაათიანი გამოკითხვის შემდეგ ლევან დავითაშვილმა სუს-ის შენობა დატოვა 17.02.2026
რამდენიმესაათიანი გამოკითხვის შემდეგ ლევან დავითაშვილმა სუს-ის შენობა დატოვა
 ახალგაზრდას ტოვებენ გაუგებარ სიტუაციაში და სანაცვლოდ ვერაფერს სთავაზობენ – ილიაუნის პროფესორი 17.02.2026
 ახალგაზრდას ტოვებენ გაუგებარ სიტუაციაში და სანაცვლოდ ვერაფერს სთავაზობენ – ილიაუნის პროფესორი
სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი ადასტურებს, რომ „ოცნებისთვის“ 10 ათასი ლარი აქვს შეწირული 17.02.2026
სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი ადასტურებს, რომ „ოცნებისთვის“ 10 ათასი ლარი აქვს შეწირული