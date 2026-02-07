ახალი ამბები

“უზღუდავდა განათლების მიღების და მუშაობისა უფლებას” – ცოლის მკვლელობის ბრალდებით კაცი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

განზრახ მკვლელობის ბრალდებით, გარდაბანში, კაცი დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით, დაკავებულმა მოკლა მასთან არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი ქალი, იქამდე კი წლების განმავლობაში ძალადობდა მასზე.

“გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული 2018 წლიდან 2026 წლის 5 თებერვლის ჩათვლით არარეგისტრირებულ ქორწინებაში იმყოფებოდა დაზარალებულთან, რომელსაც თანაცხოვრების პერიოდში, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის მოტივით, უზღუდავდა განათლების მიღების, სხვა ადამიანებთან კონტაქტის, მუშაობისა და პირად საკითხებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების უფლებას.

ასევე ბრალდებული მუდმივად აკონტროლებდა დაზარალებულის გადაადგილებას, დაუზიანა პასპორტი, ხოლო 2026 წლის დასაწყისში მეუღლის სრულად გაკონტროლების მიზნით, მის საცხოვრებელ ბინაში, ფარულად, დააყენა სამეთვალყურეო კამერები.

5 თებერვალს ბრალდებულმა განზრახ მოკვლის მიზნით, მეუღლეს გულ-მკერდისა და ზურგის არეში დანით მიაყენა ჭრილობები. მიღებული დაზიანებების შედეგად , დაზარალებული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენამდე გარდაიცვალა”, – წერია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

დაკავებულს კაცს ბრალი წარიდგინეს გენდერული შეუწყნარებლობის მოტივით ოჯახის წევრის განზრახ მკვლელობის, პირადი მოტივით დოკუმენტის [პასპორტის] დაზიანების, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვებისა და ხელყოფისა და შემაკავებელი ორდერის დარღვევის მუხლებით. მას 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ელის.

პროკურატურა დაკავებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროკავშირი ყულევის პორტისთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – Reuters
სომხეთი აშშ-სგან $11 მლნ-ის დრონების ტექნოლოგიას შეისყიდის
“ოცნებამ“ რეგიონული ლიდერის ფუნქცია დაგვაკარგვინა” — ყოფილი ელჩი აშშ-ში
შენობებთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან – კობახიძე
კობახიძე: სტუ და თსუ აღარ გაერთიანდება
მელიას ახალი ბრალი მოსამართლის „სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ წაუყენეს
„თეგეტა ქარსის“ 2025 – რეკორდული გაყიდვები, ახალი ბრენდები და რეგიონული ექსპანსია
ადვოკატის ცნობით, ნიკა მელიას ახალ ბრალს უყენებენ