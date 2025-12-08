ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

რუსეთში “უცხო ქვეყნის აგენტი” სომხეთში დააკავეს

8 დეკემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის ძალოვანებმა დააკავეს საქართველოდან ჩასული ფსკოვის მოძრაობა „გოლოსის“ ყოფილი კოორდინატორი ვლადიმირ ჟილინსკი. ის რუსეთში დაუსწრებლად არის დაკავებული „უცხოელი აგენტის“ ვალდებულებების შეუსრულებლობის საქმეხე, ასევე მის წინააღმდეგ აღძრულია კიდევ ერთი საქმე ტერორიზმის გამართლების ბრალდებით, რაც შვიდ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

როგორც “კავკაზსკი უზელი” წერს, მოძრაობა „გოლოსმა“ გამოაცხადა თვითლიკვიდაცია, რადგან მისი საქმიანობის ნებისმიერი ფორმით გაგრძელება მის წევრებს სისხლის სამართლის დევნის საფრთხეს უქმნიდა.

გამოცემის ცნობით, ჟილინსკი ამჟამად დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფება, სანამ მას აღკვეთის ღონისძიებას შეურჩევენ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

