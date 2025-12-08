ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ტერმინი „კორიდორი“ ჩვენთვის მიუღებელია – ერევანი

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა არმენ გრიგორიანმა კვლავ განაცხადა, რომ ტერმინი „კორიდორი“, რომელიც აზერბაიჯანის მიერ სომხეთის ტერიტორიაზე მიმავალი გზის აღნიშვნისას გამოიყენება, სომხური მხარისთვის მიუღებელია. ამის შესახებ იტყობინება Armenpress.

გრიგორიანმა ამის შესახებ განაცხადა დოჰაში გამართულ ფორუმზე პანელური დისკუსიის დროს თემაზე: „მდგრადი მშვიდობა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის: ვაშინგტონის შეთანხმება და ერთობლივი მომავალი“. დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღო ასევე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თანაშემწემ, ჰიკმეთ ჰადჯიევმა.

გრიგორიანის თქმით: „ვაშინგტონში სამიტზე სომხეთის, აზერბაიჯანისა და აშშ-ის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, სადაც აღნიშნული გზა ეწოდება TRIPP. სწორედ ამ ტერმინზე ვსაუბრობთ. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ TRIPP შექმნის დიდი შესაძლებლობებს არა მხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ ბიზნესისთვის და ქვეყნებისათვის მის ფარგლებს გარეთ.“

დისკუსიის დროს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თანაშემწემ, ჰიკმეთ ჰადჯიევმა განაცხადა, რომ 8 აგვისტოს ვაშინგტონში მიღწეული შეთანხმება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სატრანსპორტო კავშირის და ურთიერთკომუნიკაციების საკითხებში მნიშვნელოვანი მნიშვნელობისაა. მან ასევე განაცხადა, რომ ამ კონტექსტში აზერბაიჯანი იყენებს ტერმინს „ზანგეზურის კორიდორი“.

მისივე თქმით, აზერბაიჯანს სომხური მხარის განსხვავებული მიდგომის შესახებ ინფორმაცია აქვს და იმედოვნებს, რომ ორ ქვეყანას შორის ერთადერთი პრობლემა მხოლოდ ტერმინოლოგია იქნება.

8 აგვისტოს ვაშინგტონში სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომლის მეოთხე პუნქტში კერძოდ წერია:

„სომხეთის რესპუბლიკა იმუშავებს შეერთებულ შტატებთან და ურთიერთთანხმობის საფუძველზე შეთანხმებულ მესამე მხარეებთან, რათა განსაზღვროს კომუნიკაციის პროგრამის „Trump Route for International Peace and Prosperity“ (TRIPP) განხორციელების ფარგლებში სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.“

შემდეგ, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ეროვნული კრების წინ განაცხადა, რომ Trump Route-ზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყება დაგეგმილია 2026 წლის მეორე ნახევარში.

ფაშინიანის თქმით: „ამ წლის ბოლომდე ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ყველა დეტალი წერილობით. პირველ ნახევარში უნდა მივაღწიოთ შეთანხმებას, ხოლო წლის მეორე ნახევარში დავიწყოთ სამშენებლო სამუშაოები. ეს არის გეგმა.“

სუს-ი აცხადებს, რომ კორუფციის 6 საქმე გაახსნა

უსაფუძვლოდ ატეხილი აჟიოტაჟია ქიმიურ მოწამვლასთან დაკავშირებით – სარჯველაძე

აშშ-ს სურს, 2027 წლისთვის ნატოს თავდაცვა უმეტესად ევროპამ იტვირთოს — Reuters

ბარკალაიას სახლის დაყაჩაღების ბრალდებით დაკავებული პირი პოლიციას უმოწყალოდ ცემაში ადანაშაულებს

აზერბაიჯანულ საწვავს სომხეთში ერთჯერადად უსასყიდლოდ გავატარებთ – თბილისის პასუხი
რა მიმართულებებზე იზრდება და მცირდება დაფინანსება 2026-ის ბიუჯეტში – TI-ს ანალიზი
BBC-ის რესპონდენტი: წყლის ჭავლის მანქანასთან დაკავშირებული ყველა პირის გვარი აქვთ
ტერმინი „კორიდორი“ ჩვენთვის მიუღებელია – ერევანი
დარახველიძე არ პასუხობს კითხვას, რა ნივთიერება გამოიყენეს 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით
საქართველო შეუერთდა განცხადებას, რომელიც გმობს რუსეთის თავდასხმებს უკრაინის ენერგოსისტემაზე
რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური კომბინირებული საჰაერო იერიში მიიტანა
ცნობილია თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულები