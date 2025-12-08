ტერმინი „კორიდორი“ ჩვენთვის მიუღებელია – ერევანი

სომხეთის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა არმენ გრიგორიანმა კვლავ განაცხადა, რომ ტერმინი „კორიდორი“, რომელიც აზერბაიჯანის მიერ სომხეთის ტერიტორიაზე მიმავალი გზის აღნიშვნისას გამოიყენება, სომხური მხარისთვის მიუღებელია. ამის შესახებ იტყობინება Armenpress.
გრიგორიანმა ამის შესახებ განაცხადა დოჰაში გამართულ ფორუმზე პანელური დისკუსიის დროს თემაზე: „მდგრადი მშვიდობა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის: ვაშინგტონის შეთანხმება და ერთობლივი მომავალი“. დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღო ასევე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თანაშემწემ, ჰიკმეთ ჰადჯიევმა.
გრიგორიანის თქმით: „ვაშინგტონში სამიტზე სომხეთის, აზერბაიჯანისა და აშშ-ის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, სადაც აღნიშნული გზა ეწოდება TRIPP. სწორედ ამ ტერმინზე ვსაუბრობთ. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ TRIPP შექმნის დიდი შესაძლებლობებს არა მხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ ბიზნესისთვის და ქვეყნებისათვის მის ფარგლებს გარეთ.“
დისკუსიის დროს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თანაშემწემ, ჰიკმეთ ჰადჯიევმა განაცხადა, რომ 8 აგვისტოს ვაშინგტონში მიღწეული შეთანხმება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სატრანსპორტო კავშირის და ურთიერთკომუნიკაციების საკითხებში მნიშვნელოვანი მნიშვნელობისაა. მან ასევე განაცხადა, რომ ამ კონტექსტში აზერბაიჯანი იყენებს ტერმინს „ზანგეზურის კორიდორი“.
მისივე თქმით, აზერბაიჯანს სომხური მხარის განსხვავებული მიდგომის შესახებ ინფორმაცია აქვს და იმედოვნებს, რომ ორ ქვეყანას შორის ერთადერთი პრობლემა მხოლოდ ტერმინოლოგია იქნება.
8 აგვისტოს ვაშინგტონში სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომლის მეოთხე პუნქტში კერძოდ წერია:
„სომხეთის რესპუბლიკა იმუშავებს შეერთებულ შტატებთან და ურთიერთთანხმობის საფუძველზე შეთანხმებულ მესამე მხარეებთან, რათა განსაზღვროს კომუნიკაციის პროგრამის „Trump Route for International Peace and Prosperity“ (TRIPP) განხორციელების ფარგლებში სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.“
შემდეგ, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ეროვნული კრების წინ განაცხადა, რომ Trump Route-ზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყება დაგეგმილია 2026 წლის მეორე ნახევარში.
ფაშინიანის თქმით: „ამ წლის ბოლომდე ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ყველა დეტალი წერილობით. პირველ ნახევარში უნდა მივაღწიოთ შეთანხმებას, ხოლო წლის მეორე ნახევარში დავიწყოთ სამშენებლო სამუშაოები. ეს არის გეგმა.“