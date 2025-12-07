ახალი ამბები

რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური კომბინირებული საჰაერო იერიში მიიტანა

7 დეკემბერი, 2025 •
რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური კომბინირებული საჰაერო იერიში მიიტანა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის მასშტაბური კომბინირებული თავდასხმის გამო, 7 დეკემბერს მთელი უკრაინის მასშტაბით საჰაერო განგაში გამოცხადდა.

კიევის ცნობით, რუსეთმა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე იერიში მიიტანა 5 ბალისტიკური რაკეტისა და სხვადასხვა ტიპის 241 დრონის მეშვეობით. საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა 179 სამიზნის ჩამოგდება შეძლო.

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 1600-ზე მეტი დრონი, 1200 მართვადი საავიაციო ბომბი და 70 რაკეტა გაუშვა.

„ამ დარტყმების მთავარი სამიზნე ინფრასტრუქტურაა, რომელიც ჩვეულებრივ ცხოვრებას უზრუნველყოფს. დარტყმა იყო დღესაც: 240-ზე მეტი დრონი და ხუთი ბალისტიკური რაკეტა, დაზიანებებია შვიდ ოლქში. სამწუხაროდ, არიან დაღუპულები სლავიანსკსა და ჩერნიჰივის ოლქში“, — განაცხადა ზელენსკიმ.

მისი თქმით, კიევი აგრძელებს პარტნიორებთან მუშაობას თავდაცვის გასაძლიერებლად.

„პრიორიტეტი აშკარაა — მეტი სისტემა და რაკეტა საჰაერო თავდაცვისთვის, მეტი მხარდაჭერა ჩვენი დამცველებისთვის. თითოეული შეთანხმება უფრო სწრაფად უნდა განხორციელდეს“, — დასძინა უკრაინის პრეზიდენტმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    “ყურადღების გადატანა უნდათ” – უტიაშვილი კობახიძეს პასუხობს

    სელფი მობაილი ქსელის სიახლეებს ახალი კამპანიით გვიყვება

    სუს-ში ამბობენ, რომ გომელაური და „ხარება“ გამოჰკითხეს

    აზერბაიჯანი საქართველოს მედიის მიმართულებით გამოცდილებებს უზიარებს

    რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური კომბინირებული საჰაერო იერიში მიიტანა 07.12.2025
    რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური კომბინირებული საჰაერო იერიში მიიტანა
    ცნობილია თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულები 07.12.2025
    ცნობილია თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულები
    “საქართველო მშვიდობის წინააღმდეგ?” – ბაქო თბილისზე ისევ გაბრაზებულია 06.12.2025
    “საქართველო მშვიდობის წინააღმდეგ?” – ბაქო თბილისზე ისევ გაბრაზებულია
    რუსეთმა უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა დაბომბა, გაითიშა ზაპოროჟიეს ელექტროსადგურიც 06.12.2025
    რუსეთმა უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა დაბომბა, გაითიშა ზაპოროჟიეს ელექტროსადგურიც
    ვმუშაობთ ვერსიაზე, რომ შერგელაშვილი კავშირშია საქართველოში საბრძოლო მასალის შემოტანის საქმესთან – სუს 06.12.2025
    ვმუშაობთ ვერსიაზე, რომ შერგელაშვილი კავშირშია საქართველოში საბრძოლო მასალის შემოტანის საქმესთან – სუს
    სუს-მა გამოძიება დაასრულა – რა ნივთიერება გამოიყენეს 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში? 06.12.2025
    სუს-მა გამოძიება დაასრულა – რა ნივთიერება გამოიყენეს 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში?
    Amnesty International აქციების დასაშლელად ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს 06.12.2025
    Amnesty International აქციების დასაშლელად ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს
    ლუკა კურტანიძეს ოჯახში ძალადობის ბრალდებით 7-თვიანი პატიმრობა შეუფარდეს 05.12.2025
    ლუკა კურტანიძეს ოჯახში ძალადობის ბრალდებით 7-თვიანი პატიმრობა შეუფარდეს