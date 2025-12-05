ახალი ამბები

ბარკალაიას სახლის დაყაჩაღების ბრალდებით დაკავებული პირი პოლიციას უმოწყალოდ ცემაში ადანაშაულებს

5 დეკემბერი, 2025 •
ბარკალაიას სახლის დაყაჩაღების ბრალდებით დაკავებული პირი პოლიციას უმოწყალოდ ცემაში ადანაშაულებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბიზნესმენ გელა ბარკალაიას სახლში ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით დაკავებული ორი ადამიანიდან ერთ-ერთი გორის მერიაში მძღოლად დასაქმებული პირი აღმოჩნდა, რომელიც პოლიციის მხრიდან ძალადობაზე საუბრობს.

ტვ პირველის ინფორმაციით, მცხეთის რაიონულ სასამართლოში მიმდინარე სხდომაზე, სადაც დაკავებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება განიხილება, დაკავებულმა ლაშა მეტრეველმა თქვა, რომ ღამით საკუთარ სახლში აიყვანეს და მისგან აღიარების მოპოვების მიზნით, განყოფილებაში სცემეს.

„არ ვაღიარებ დანაშაულს. საერთოდ არ ვყოფილვარ ადგილზე. სახლში დამაკავეს, გორში, სოფელ ფლავში. ღამის 11 საათზე მოვიდნენ პოლიციელები და წამომიყვანეს მცხეთის განყოფილებაში. ვეუბნებოდი რომ არ ჩამიდენია დანაშაული. არავინ მიცემია-მეთქი. ამის შემდეგ დამიწყეს რტყმა თავში, შუბლში, თვალებში, კისერზე. მეორემ აღიარა და შენც უნდა აღიაროო. არ ვიცი სახელები, ვინ იყვნენ. 10-მდე პოლიციელი მედგა თავზე და 3 უმოწყალოდ მცემდა თითქმის მთელი ღამე“, — თქვა პროცესზე მეტრეველმა.

მეტრეველი წარსულში ნასამართლევია. მის გარდა, ყაჩაღობის ბრალდებით, დაკავებულია ასევე წარსულში ნასამართლევი 1968 წელს დაბადებული გ.ჯ.

„გამოძიებით დადგინდა, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში ბრალდებულები თავს დაესხნენ საცხოვრებელ სახლში მარტო მყოფ, 1956 დაბადებულ ვ.ხ.- ს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ და სიცოცხლის მოსპობის მუქარით თანხა მოსთხოვეს. ვ.ხ.-ს სხეულზე სხვადასხვა სახის დაზიანება აღენიშნება და შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაშია გადაყვანილი“, — ნათქვამი იყო შსს-ს განცხადებაში.

მოგვიანებით ინფორმაცია ყაჩაღობის შესახებ გელა ბარკალაიამაც დაადასტურა, მიმართვა გაავრცელა და შსს-ს მადლობა გადაუხადა.

„ამერიკულ ფილმებში მეგონა თავი, რომ ვუყურებდი ამ ახალგაზრდა ბიჭების მუშაობას. […] საქართველოს ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში, მინისტრი, როგორც ასეთი, ჩეკისტი, ნამდვილი პოლიციელი, პოლიციელის ოჯახიდან, არ ჰყოლია. გეკა გელაძე რომ დაინიშნა შს მინისტრად, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ის ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებდა. […] ეს ადამიანი არის ნამდვილი ჩეკისტი, ნამდვილი პროფესიონალი“, — აცხადებს გელა ბარკალაია.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების „ბ“ ქვეპუნქტებით მიმდინარეობს (ყაჩაღობა ჯგუფურად და ბინაში უკანონო შეღწევით), რაც 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სომხეთსსა და თურქეთს შორის საზღვრის სრული გახსნა რეგიონის ტრანსფორმაციის რგოლია։ მირზოიანი

რა არის “კამიტი” და რა ეფექტი აქვს მას საჯარო და სანდო წყაროების მიხედვით

თიბისი x ილია თოფურია – მთავარია ჯიუტად გჯეროდეს მიზნის

სომხეთი ელოდება ევროკავშირის კონკრეტულ ინვესტიციებსა და მონაწილეობას TRIPP პროექტში։ ფაშინიანი

ეუთოს 40-მდე წევრი ეხმაურება საქართველოში განსხვავებული აზრის ჩახშობის მცდელობებს 05.12.2025
ეუთოს 40-მდე წევრი ეხმაურება საქართველოში განსხვავებული აზრის ჩახშობის მცდელობებს
სუს-ი აცხადებს, რომ კორუფციის 6 საქმე გაახსნა 05.12.2025
სუს-ი აცხადებს, რომ კორუფციის 6 საქმე გაახსნა
უსაფუძვლოდ ატეხილი აჟიოტაჟია ქიმიურ მოწამვლასთან დაკავშირებით – სარჯველაძე 05.12.2025
უსაფუძვლოდ ატეხილი აჟიოტაჟია ქიმიურ მოწამვლასთან დაკავშირებით – სარჯველაძე
აშშ-ს სურს, 2027 წლისთვის ნატოს თავდაცვა უმეტესად ევროპამ იტვირთოს — Reuters 05.12.2025
აშშ-ს სურს, 2027 წლისთვის ნატოს თავდაცვა უმეტესად ევროპამ იტვირთოს — Reuters
ბარკალაიას სახლის დაყაჩაღების ბრალდებით დაკავებული პირი პოლიციას უმოწყალოდ ცემაში ადანაშაულებს 05.12.2025
ბარკალაიას სახლის დაყაჩაღების ბრალდებით დაკავებული პირი პოლიციას უმოწყალოდ ცემაში ადანაშაულებს
“ყურადღების გადატანა უნდათ” – უტიაშვილი კობახიძეს პასუხობს 05.12.2025
“ყურადღების გადატანა უნდათ” – უტიაშვილი კობახიძეს პასუხობს
კობახიძის თანახმად, ხალხს 15 და 17 წლის წინ ნაყიდი ქიმიური ნივთიერება შეასხეს 05.12.2025
კობახიძის თანახმად, ხალხს 15 და 17 წლის წინ ნაყიდი ქიმიური ნივთიერება შეასხეს
სელფი მობაილი ქსელის სიახლეებს ახალი კამპანიით გვიყვება 05.12.2025
სელფი მობაილი ქსელის სიახლეებს ახალი კამპანიით გვიყვება