გელა ბარკალაიას სახლში ყაჩაღობისთვის 2 ადამიანი დააკავეს

პოლიციამ საგურამოში ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით ორი ადამიანი დააკავა.
დაკავებულები არიან წარსულში ნასამართლევები: 1968 წელს დაბადებული გ.ჯ. და 1978 წელს დაბადებული ლ.მ.
„გამოძიებით დადგინდა, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში, ბრალდებულები თავს დაესხნენ საცხოვრებელ სახლში მარტო მყოფ, 1956 დაბადებულ ვ.ხ.- ს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ და სიცოცხლის მოსპობის მუქარით თანხა მოსთხოვეს. ვ.ხ.-ს სხეულზე სხვადასხვა სახის დაზიანება აღენიშნება და შესაბამისის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაშია გადაყვანილი“, — ნათქვამია შსს-ს განცხადებაში.
„ტვ პირველის“ ინფორმაციით, ყაჩაღობა ბიზნესმენ გელა ბარკალაიას ერთ-ერთ სახლში მოხდა. ბარკალაია და მისი ოჯახის წევრები სახლში არ იმყოფებოდნენ. ნაცემია ოჯახის დამხმარე და სახლის მომვლელიც.
ინფორმაცია ყაჩაღობის შესახებ „პირველებს“ გელა ბარკალაიამაც დაუდასტურა.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების „ბ“ ქვეპუნქტებით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.