ახალი ამბები

ჰელსინკის კომისია “ოცნების” მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე ცნობების შემოწმებას ითხოვს

4 დეკემბერი, 2025 •
ჰელსინკის კომისია “ოცნების” მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე ცნობების შემოწმებას ითხოვს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის ჰელსინკის კომისიის ორპარტიული ხელმძღვანელობა განცხადებას ავრცელებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ ცნობებეზე.

ჰელსინკის კომისიის პრესრელიზში BBC-ის ჟურნალისტური გამოძიებების მიგნებები პირველი მსოფლიო ომის პერიოდის ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ მოხსენიებულია როგორც „სარწმუნო მტკიცებებულებები“, რის შემდეგაც ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარემ, სენატორმა როჯერ უიკერმა, თანათავმჯდომარე კონგრესმენმა ჯო უილსონმა და წამყვანმა წევრებმა – სენატორმა შელდონ უაითჰაუსმა და კონგრესმენმა სტივ კოენმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს.

„ბოლო დროს მიღებული ცნობები იმის შესახებ, რომ „ქართულმა ოცნებამ“ გასულ წელს მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენა, უკიდურესად შემაშფოთებელია. ამ ქიმიურმა თავდასხმებმა მსხვერპლებს დამწვრობები და ხანგრძლივი ჯანმრთელობის პრობლემები დაუტოვა და წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა იმ ვალდებულებების დარღვევას, რომელთა დაცვაც საქართველოს ხელისუფლებას ევალება. მსგავსი ქცევა „ქართულ ოცნებას“ აყენებს ერთ რიგში რუსეთისა და ჩინეთის კორუმპირებულ მმართველებთან, რომლებსაც საკუთარი ხალხის ეშინიათ და ხელისუფლების შესანარჩუნებლად უკან არაფერზე იხევენ“, – ნათქვამია განცხადებაში.

ჰელსინკის კომისიის ხელმძღვანელობა აშშ-ის ხელისუფლებას და მოკავშირეებს მოუწოდებს, გადაამოწმონ ეს ცნობები და დააწესონ შესაბამისი სანქციები პასუხისმგებელ პირებზე. ასევე, მოუწოდებენ კოლეგებს კონგრესში, მიიღონ MEGOBARI აქტი — „ორპარტიული კანონპროექტი, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტს დამატებით ინსტრუმენტებს მისცემს საქართველოს ხალხის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში მხარდაჭერისთვის.“

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    „კომპრომისი ჯერ ნაპოვნი არ არის“ — აშშ-ისა და რუსეთის მოლაპარაკებების შედეგები

    ლავროვი: ბურთი საქართველოს მხარესაა

    ინგლისურის პრაქტიკა 24/7-ზე — “ბექას სკოლა” ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას იწყებს

    თიბისიმ გაეროს გლობალური შეთანხმების სამი ჯილდო მოიპოვა

    ჰელსინკის კომისია “ოცნების” მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე ცნობების შემოწმებას ითხოვს 04.12.2025
    ჰელსინკის კომისია “ოცნების” მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე ცნობების შემოწმებას ითხოვს
    ევროკავშირი რუსული გაზის იმპორტის სრულ აკრძალვაზე შეთანხმდა 03.12.2025
    ევროკავშირი რუსული გაზის იმპორტის სრულ აკრძალვაზე შეთანხმდა
    სუს-ში გამოკითხვაზე დაიბარეს საია-ს თანამშრომელი, რომელიც BBC-ის კადრში რამდენიმე წამით ჩანს 03.12.2025
    სუს-ში გამოკითხვაზე დაიბარეს საია-ს თანამშრომელი, რომელიც BBC-ის კადრში რამდენიმე წამით ჩანს
    The Hill: სენატის უმრავლესობის ლიდერმა დაბლოკა MEGOBARI აქტის თავდაცვის აქტში შეტანა 03.12.2025
    The Hill: სენატის უმრავლესობის ლიდერმა დაბლოკა MEGOBARI აქტის თავდაცვის აქტში შეტანა
    სააკაშვილმა ჰააგის სასამართლოს მიმართა, გამოიძიონ ქიმიური საშუალებების შესაძლო გამოყენება 03.12.2025
    სააკაშვილმა ჰააგის სასამართლოს მიმართა, გამოიძიონ ქიმიური საშუალებების შესაძლო გამოყენება
    ეს ხელისუფლებისთვის დიდი შავი ლაქაა – აუსტრევიჩიუსი BBC-ს გამოძიებაზე 03.12.2025
    ეს ხელისუფლებისთვის დიდი შავი ლაქაა – აუსტრევიჩიუსი BBC-ს გამოძიებაზე
    “ყველაფერს აკეთებენ, რომ გადაფარონ სავარაუდო დანაშაული” – გიგაური BBC-ის ვერსიის შემდეგ დაწყებულ გამოძიებაზე 03.12.2025
    “ყველაფერს აკეთებენ, რომ გადაფარონ სავარაუდო დანაშაული” – გიგაური BBC-ის ვერსიის შემდეგ დაწყებულ გამოძიებაზე
    კამიტი: რა (ვერ) გავიგეთ წყლის ჭავლში შერეულ ნივთიერებაზე 03.12.2025
    კამიტი: რა (ვერ) გავიგეთ წყლის ჭავლში შერეულ ნივთიერებაზე