სომხეთი და ევროკავშირი ხელს მოაწერენ სტრატეგიული პარტნიორობის დღის წესრიგს

2 დეკემბერი, 2025 •
სომხეთი და ევროკავშირი ხელს მოაწერენ სტრატეგიული პარტნიორობის დღის წესრიგს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბრიუსელში 2 დეკემბერს დაგეგმილი პარტნიორობის საბჭოს სხდომის შედეგების მიხედვით, სომხეთი და ევროკავშირი ხელს მოაწერენ სტრატეგიული პარტნიორობის დღის წესრიგს. ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს.

როგორც „არმენპრესი“ იუწყება, ამის შესახებ ბრიუსელში სომეხ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადა ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესმა კომისარმა მარტა კოსმა. ახალ პარტნიორობის დღის წესრიგს ხელს მოაწერენ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარატ მირზოიანი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში კაია კალასი.

„გაიმართება ევროკავშირ–სომხეთის პარტნიორობის საბჭოს სხდომა, სადაც ჩვენ დავამტკიცებთ სომხეთსა და ევროკავშირს შორის ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის დღის წესრიგს, რომელიც იქნება სამოქმედო გეგმა – ის, რაც შეგვიძლია ერთად გავაკეთოთ“, – განაცხადა მარტა კოსმა.

მისი თქმით, დღის წესრიგი მოიცავს დახმარებას, რომელიც შეუწყობს ხელს სომხეთის ეკონომიკურ განვითარებას და ინსტიტუტების გაძლიერებას.

ახალი პარტნიორობის დღის წესრიგი ასევე მოიცავს თანამშრომლობას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროშიც.
მარტა კოსის განმარტებითვე, ისინი დაეხმარებიან სომხეთს შესაძლო ჰიბრიდული საფრთხეების, დეზინფორმაციის გავრცელებისა და კიბერთავდასხმების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების წინ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სუს-მა BBC-ის მასალაზე გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო

სომხეთი და ევროკავშირი ხელს მოაწერენ სტრატეგიული პარტნიორობის დღის წესრიგს 02.12.2025
დაზარალებულს სცემეს, გააშიშვლეს და თვითმკვლელობის ცდამდე მიიყვანეს — პროკურატურა 02.12.2025
3 ინფორმაცია, რაც GCRT-ის თანახმად, BBC-ის გამოძიების საპასუხოდ უნდა გასაჯაროვდეს 02.12.2025
შეძლებ იმასაც, რაც არავის გაუკეთებია – მთავარია გჯეროდეს! 02.12.2025
NGO-ები ითხოვენ პასუხს, რა ქიმიურ ნივთიერებებს იყენებდა შსს პროტესტის წინააღმდეგ? 02.12.2025
ბრიტანელი მინისტრი ბოჭორიშვილს და მის მოადგილეს ესაუბრა 02.12.2025
“დეზინფორმაციაა” – რით ხსნის თბილისი აზერბაიჯანის სატვირთოების ხანგრძლივ შეფერხებას 02.12.2025
გელაძემ უარყო გომელაურის განცხადება კამიტის შესყიდვაზე 02.12.2025
