1 დეკემბრიდან საქართველოს გზებზე ზამთრის საბურავების გამოყენება სავალდებულოა

რატომ არ არის მეორადი საბურავები უსაფრთხო ალტერნატივა — ექსპერტები მკაფიო გაფრთხილებას აკეთებენ.
მძღოლისა თუ სხვა მგზავრების უსაფრთხოებისთვის ზამთრის საბურავებზე გადასვლა ფუნდამენტური მნიშვნელობისაა. ამას ადასტურებს საქართველოს კანონმდებლობაში შესული ცვლილებებიც, 2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებული რეგულაციით, 1 დეკემბრიდან 1 მარტამდე გზის გარკვეულ მონაკვეთებზე (როგორც საერთაშორისო, ისე სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებზე) სატრანსპორტო საშუალების ზამთრის საბურავებით მოძრაობა სავალდებულოა. თუ ავტომობილი მოთხოვნებს არ შეესაბამება, პატრულს უფლება აქვს, დააჯარიმოს მფლობელი, აუკრძალოს გამგზავრება და ჩამოართვას კიდეც ავტომობილი. აღნიშნული რეგულაცია მძღოლებისა და მგზავრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ემსახურება.
+7°C ტემპერატურის ქვემოთ, ნებისმიერ გზაზე რეკომენდებულია ზამთრის საბურავებზე გადასვლა. ეს არა მხოლოდ რჩევა, არამედ უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ზამთრისა და სხვა სეზონურ საბურავებს შორის ფუნდამენტური განსხვავება რეზინის ნაერთია, რომლისგანაც ისინი მზადდება. ზაფხულის საბურავები შედარებით მყარი რეზინის ნაერთისგან მზადდება, რომელიც უზრუნველყოფს კარგ მოჭიდებას ცხელ ამინდში და ხელს უშლის სწრაფ ცვეთას გახურებულ ასფალტზე. თუმცა, როცა ტემპერატურა 7 გრადუსზე ქვემოთ ეცემა, რეზინი კარგავს სიმტკიცეს, მოქნილობას და, შედეგად, საგრძნობლად მცირდება გზასთან მისი მოჭიდების უნარი. ზაფხულის საბურავები ვეღარ უზრუნველყოფს გზაზე საჭირო ეფექტურ კონტროლს და ამის გამო იზრდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკი.
ზამთრის საბურავები უფრო რბილ, ელასტიკურ რეზინის ნაერთს შეიცავს. ეს ქიმიური შემადგენლობა საშუალებას აძლევს საბურავს შეინარჩუნოს მოქნილობა და სირბილე დაბალ ტემპერატურაზეც კი. ამგვარად, უზრუნველყოფს საიმედო კონტაქტს გზის საფართან, რაც გადამწყვეტია მოყინულ და თოვლიან პირობებში.
ამავე მიზეზით, ზამთრის საბურავებით სამუხრუჭე მანძილი ბევრად მოკლეა, ხოლო მართვის სტაბილურობა და მანევრირების უნარი, ფაქტობრივად, უზადო. ზაფხულის საბურავებით დამუხრუჭების მანძილი შესაძლოა ორჯერ მეტი იყოს, რაც საგრძნობლად ზრდის საგზაო ინციდენტების რისკს.
ახალი რეგულაციების შესაბამისად, „ზამთრის საბურავი” უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:
- საბურავზე დატანილი უნდა იყოს სიმბოლო – ფიფქი
- საბურავის პროტექტორის სიღრმე უნდა იყოს: არანაკლებ 3 მმ. მსუბუქი ავტომობილებისთვის (M1) და სატვირთოებისთვის (N1, N2, N3); არანაკლებ 4 მმ. − მიკროავტობუსისთვის (M2) და ავტობუსისთვის (M3)
- საბურავის დამზადებიდან არ უნდა იყოს გასული 10 წელი
- საბურავზე შესაძლებელი უნდა იყოს დამზადების თარიღის წაკითხვა
ავტო ექსპერტი მიხეილ წულუკიძე განსაკუთრებით უსვამს ხაზს, რომ ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ყველა მძღოლმა უნდა შეიძინოს და დააყენოს სეზონური, ხარისხიანი საბურავები, რათა უზრუნველყოს უსაფრთხო გადაადგილება ყინვიან და თოვლიან გზებზე.
„მნიშვნელოვანია ზამთრის საბურავის სწორად შერჩევა. ხშირად, ეკონომიის მიზნით, ავტომფლობელები მეორად საბურავებს ირჩევენ, თუმცა, კვლევები აჩვენებს, რომ ეს გადაწყვეტილება ხშირად დამატებით ხარჯებსა და რისკებთანაა დაკავშირებული. მეორადი საბურავები სწრაფად ცვდება, ზრდის საწვავის ხარჯს და შესაძლოა შეიცავდეს უხილავ შიდა დაზიანებებს, რაც ავარიებისგან არ გვიცავს.
ამასთანავე, დაყენების შემდეგ, ზოგჯერ საბურავი სკდება, ეს კი მძღოლისთვის დამატებით ფინანსურ ტვირთს ქმნის. მეორად საბურავებზე არავინ იძლევა გარანტიას, ხოლო ახალი საბურავი უზრუნველყოფს საიმედოობას, სტაბილურობას და უსაფრთხო გადაადგილების სრულფასოვან გარანტიას. ახალი ზამთრის საბურავების შემთხვევაში ის რისკები, რაც შესაძლოა მეორად საბურავს ახლდეს, მთლიანად განულებულია, რადგან მათ აქვთ ღრმა და ოპტიმიზებული პროტექტორი, რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ მოჭიდებას და დამუხრუჭების ეფექტურობას რთული გზის პირობებში“, – აღნიშნავს მიხეილ წულუკიძე.
სამწუხაროდ, ბაზარზე კვლავ ფართოდ არის წარმოდგენილი მეორადი ან დაბალი ხარისხის საბურავები, რომლებიც შეიძლება გარეგნულად უნაკლოდ გამოიყურებოდეს და ეკონომიკურად მომგებიანი ჩანდეს, თუმცა, რეალურად სერიოზულ საფრთხეს ქმნიდეს, რადგან უმეტესობას გასული აქვს საექსპლუატაციო ვადა, უცნობია მათი შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობები და აღენიშნება უხილავი დაზიანებები, რომლებიც წინა გამოყენებისას მიიღო.
„ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისთვის” გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი აღნიშნავს, რომ ბევრი მძღოლი შედარებით მხოლოდ შედარებით დაბალი ფასის გამო ირჩევს მეორად საბურავს.
„ხშირად მძღოლები ვერ აცნობიერებენ, რომ ასეთ საბურავს შესაძლოა, აღარ ჰქონდეს ის თვისებები, რომლებიც უსაფრთხოების ფუნქციას უზრუნველყოფს. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, გადაწყვეტილება ეფუძნებოდეს არა მხოლოდ ფასს, არამედ უსაფრთხოებას და საბურავის რეალურ ტექნიკურ მდგომარეობას. გასაგებია, რომ დღეს ბევრისთვის ახალი საბურავის შეძენა ფინანსურად მარტივი არ არის, თუმცა, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ფასის მეორე მხარეს ყოველთვის ჩვენი და სხვისი უსაფრთხოება დგას.
შესაბამისად, უსაფრთხო მგზავრობისთვის ახალი საბურავისთვის უპირატესობის მინიჭება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. თუ მძღოლი სეზონურ საბურავებს შეიძენს, მათი შენახვის წესებს დაიცავს, ეს გადაწყვეტილება არა მხოლოდ უსაფრთხო, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში ფინანსურადაც უფრო გამართლებული იქნება“, – მიიჩნევს ეკა ლალიაშვილი.
ახალი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ზამთრის საბურავები სპეციალურად არის შექმნილი დაბალი ტემპერატურის, თოვლიანი და ყინულოვანი გზის პირობებისთვის. მათი უნიკალური დიზაინი და რეზინის შედგენილობა უზრუნველყოფს მოცურების რისკის მინიმიზაციას და სამუხრუჭე დისტანციის შემცირებას. ეს თვისებები კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საგზაო უსაფრთხოებისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გზის საფარი თოვლით ან ყინულითაა დაფარული.
ზამთრის საბურავებში ინვესტირება არ არის მხოლოდ ხარჯი — ეს არის ინვესტიცია თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრებისა და გზაზე მყოფი სხვა ადამიანების უსაფრთხოებისთვის.