ახალი ამბებირეკლამა

Bybit Georgia MNT ტოკენის ახალ ფუნქციებს ააქტიურებს — შემცირებული საკომისიოები და სწრაფი VIP სტატუსი

28 ნოემბერი, 2025 •
Bybit Georgia MNT ტოკენის ახალ ფუნქციებს ააქტიურებს — შემცირებული საკომისიოები და სწრაფი VIP სტატუსი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

Bybit Georgia ოფიციალურად ააქტიურებს MNT (Mantle Token) ტოკენის ორ ძირითად ფუნქციას, რომლებიც ქართულ მომხმარებლებს რეალურ ფინანსურ სარგებელს და პრემიუმ-პრივილეგიებს აძლევს. MNT არის Bybit-ის ეკოსისტემური ტოკენი, რომელიც აერთიანებს სავაჭრო უპირატესობებს, VIP პროგრამას და Mantle ქსელის შესაძლებლობებს.

ორი ფუნქცია, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია საქართველოში, მოიცავს:

  1. სავაჭრო საკომისიოების გადახდა MNT-ით

MNT-ის გამოყენება საკომისიოების გადასახდელად ამცირებს ხარჯს თითოეულ ტრანზაქციაზე.

ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტრეიდინგის მაღალი ინტენსივობის მქონე მომხმარებლებისთვის.

ტრეიდერებისთვის ეს ნიშნავს:

  • დაბალ საკომისიოებს
  • მომგებიანობის ზრდას იმავე მოცულობაზე
  • უფრო ეფექტიან სავაჭრო პროცესს

  1. MNT VIP Multiplier — დაჩქარებული გზა VIP დონემდე

VIP Multiplier ზრდის მომხმარებლის MNT ბალანსს VIP კვალიფიკაციისას.

ეს  ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს უფრო სწრაფად მიაღწიონ VIP დონეებს და მიიღონ:

  • VIP საკომისიოები — კიდევ უფრო დაბალი ტარიფები
  • პერსონალური Relationship Manager-ის მხარდაჭერა
  • დამატებითი პრივილეგიები და დახურული სერვისები

„MNT-ის შესაძლებლობების ლოკალიზაცია საქართველოში უზრუნველყოფს იმას, რომ მომხმარებლებს ჰქონდეთ წვდომა იმავე სარგებელზე, რაც უკვე წარმატებით მუშაობს Bybit-ის გლობალურ ეკოსისტემაში. ეს ქმნის უფრო მოქნილ და ეფექტურ სავაჭრო გარემოს და მომხმარებლებს აძლევს დამატებით უპირატესობებს ყოველდღიურ საქმიანობაში.“ – Bybit Georgia.

რას ნიშნავს ეს ტრეიდერებისთვის

ახალი შესაძლებლობები პირდაპირ ეხება მათ, ვისაც ოპერაციული ეფექტიანობა, დაბალი საკომისიო და სტატუსზე დაფუძნებული უპირატესობები მნიშვნელოვანი ფაქტორებია:

  • ნაკლები ხარჯი იგივე ვაჭრობის მოცულობაზე
  • უფრო სწრაფი პროგრესი VIP დონეებში
  • დამატებითი სერვისები და მხარდაჭერა მაღალი აქტივობის მომხმარებლებისთვის
  • გაუმჯობესებული პირობები გრძელვადიანი სტრატეგიებისთვის

შემდეგ ეტაპზე MNT-ის გამოყენება კიდევ უფრო გაფართოვდება: დაგეგმილია დამატებითი სერვისები, რომლებიც საქართველოს კრიპტო ეკოსისტემის განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ოქტომბერში საქართველოს ეკონომიკა 6.0%-ით გაიზარდა – სამინისტრო

აზერბაიჯანში Kanal-13-ის ხელმძღვანელმა აზიზ ორუჯევმა 2 წლის შემდეგ ციხე დატოვა

ფაშინიანი აზერბაიჯანთან ურთიერთობების დარეგულირების პროცესში დიალოგის აუცილებლობას ხედავს

პუტინი ყირიმის და დონბასის საერთაშორისო აღიარებას ითხოვს

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გადადგა, ზელენსკის განცხადება 28.11.2025
უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გადადგა, ზელენსკის განცხადება
Bybit Georgia MNT ტოკენის ახალ ფუნქციებს ააქტიურებს — შემცირებული საკომისიოები და სწრაფი VIP სტატუსი 28.11.2025
Bybit Georgia MNT ტოკენის ახალ ფუნქციებს ააქტიურებს — შემცირებული საკომისიოები და სწრაფი VIP სტატუსი
ლიეტუველი ევროპარლამენტარის წერილი ქართველების ერთწლიანი პროტესტისა და მზია ამაღლობელის შესახებ 28.11.2025
ლიეტუველი ევროპარლამენტარის წერილი ქართველების ერთწლიანი პროტესტისა და მზია ამაღლობელის შესახებ
“სოხუმიდან თბილისში ავიარეისი არ შესრულებულა” – ავიაციის სააგენტო 28.11.2025
“სოხუმიდან თბილისში ავიარეისი არ შესრულებულა” – ავიაციის სააგენტო
პოლიციის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭება – კანონპროექტი 28.11.2025
პოლიციის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭება – კანონპროექტი
მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხეს პაპუაშვილის პოსტი, რომლითაც ადვოკატებს “პოლიტიკური დაკვეთის” დადასტურება სურდათ 28.11.2025
მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხეს პაპუაშვილის პოსტი, რომლითაც ადვოკატებს “პოლიტიკური დაკვეთის” დადასტურება სურდათ
ტრამპი აცხადებს, რომ „მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან“ აშშ-ში მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს 28.11.2025
ტრამპი აცხადებს, რომ „მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან“ აშშ-ში მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს
საქართველოს მოქალაქეები პოლონეთში სამუშაო ვიზას გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ 28.11.2025
საქართველოს მოქალაქეები პოლონეთში სამუშაო ვიზას გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ