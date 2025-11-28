Bybit Georgia MNT ტოკენის ახალ ფუნქციებს ააქტიურებს — შემცირებული საკომისიოები და სწრაფი VIP სტატუსი

Bybit Georgia ოფიციალურად ააქტიურებს MNT (Mantle Token) ტოკენის ორ ძირითად ფუნქციას, რომლებიც ქართულ მომხმარებლებს რეალურ ფინანსურ სარგებელს და პრემიუმ-პრივილეგიებს აძლევს. MNT არის Bybit-ის ეკოსისტემური ტოკენი, რომელიც აერთიანებს სავაჭრო უპირატესობებს, VIP პროგრამას და Mantle ქსელის შესაძლებლობებს.
ორი ფუნქცია, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია საქართველოში, მოიცავს:
- სავაჭრო საკომისიოების გადახდა MNT-ით
MNT-ის გამოყენება საკომისიოების გადასახდელად ამცირებს ხარჯს თითოეულ ტრანზაქციაზე.
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტრეიდინგის მაღალი ინტენსივობის მქონე მომხმარებლებისთვის.
ტრეიდერებისთვის ეს ნიშნავს:
- დაბალ საკომისიოებს
- მომგებიანობის ზრდას იმავე მოცულობაზე
- უფრო ეფექტიან სავაჭრო პროცესს
- MNT VIP Multiplier — დაჩქარებული გზა VIP დონემდე
VIP Multiplier ზრდის მომხმარებლის MNT ბალანსს VIP კვალიფიკაციისას.
ეს ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს უფრო სწრაფად მიაღწიონ VIP დონეებს და მიიღონ:
- VIP საკომისიოები — კიდევ უფრო დაბალი ტარიფები
- პერსონალური Relationship Manager-ის მხარდაჭერა
- დამატებითი პრივილეგიები და დახურული სერვისები
„MNT-ის შესაძლებლობების ლოკალიზაცია საქართველოში უზრუნველყოფს იმას, რომ მომხმარებლებს ჰქონდეთ წვდომა იმავე სარგებელზე, რაც უკვე წარმატებით მუშაობს Bybit-ის გლობალურ ეკოსისტემაში. ეს ქმნის უფრო მოქნილ და ეფექტურ სავაჭრო გარემოს და მომხმარებლებს აძლევს დამატებით უპირატესობებს ყოველდღიურ საქმიანობაში.“ – Bybit Georgia.
რას ნიშნავს ეს ტრეიდერებისთვის
ახალი შესაძლებლობები პირდაპირ ეხება მათ, ვისაც ოპერაციული ეფექტიანობა, დაბალი საკომისიო და სტატუსზე დაფუძნებული უპირატესობები მნიშვნელოვანი ფაქტორებია:
- ნაკლები ხარჯი იგივე ვაჭრობის მოცულობაზე
- უფრო სწრაფი პროგრესი VIP დონეებში
- დამატებითი სერვისები და მხარდაჭერა მაღალი აქტივობის მომხმარებლებისთვის
- გაუმჯობესებული პირობები გრძელვადიანი სტრატეგიებისთვის
შემდეგ ეტაპზე MNT-ის გამოყენება კიდევ უფრო გაფართოვდება: დაგეგმილია დამატებითი სერვისები, რომლებიც საქართველოს კრიპტო ეკოსისტემის განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს.