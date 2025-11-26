ახალი ამბები

უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია

26 ნოემბერი, 2025 •
უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დონალდ ტრამპის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტივენ უიტკოფმა გასულ თვეში კრემლის მაღალჩინოსანს განუცხადა, რომ უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად საჭირო იქნებოდა რუსეთის მიერ დონეცკზე კონტროლის დამყარება და, შესაძლოა, ცალკეული ტერიტორიული გაცვლაც კიევსა და მოსკოვს შორის – ამის შესახებ ამერიკული მედიასაშუალების, Bloomberg-ის მიერ მოპოვებული საუბრის აუდიოჩანაწერი მეტყველებს.

ამავე ინფორმაციით, 14 ოქტომბერს, რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის მთავარ თანაშემწე იური უშაკოვთან სატელეფონო საუბრისას, უიტკოფმა თქვა, რომ მიწის საკითხზე დათმობა აუცილებლად მიაჩნდა, თან უშაკოვს ურჩევდა, რომ რუსებს ტრამპისთვის მიელოცათ ღაზის სექტორში მიღწეული შეთანხმება, ეწოდებინათ მისთვის “მშვიდობის კაცი” და ამერიკის პრეზიდენტთან საუბრებში დისკუსიები უფრო ოპტიმისტურ ჭრილში წარმოეჩინათ.

ზემოხსენებული სატელეფონო საუბარი შედგა იმ დროს, როდესაც ტრამპის პოზიცია მოსკოვის მიმართ გამკაცრებას იწყებდა. უიტკოფ-უშაკოვის საუბრის დღეს ტრამპმა პუტინის ომის დასრულების სურვილის არქონის გამო უკმაყოფილება გამოთქვა და თქვა: „არ ვიცი, რატომ აგრძელებს ის ამ ომს. მას უბრალოდ არ სურს ამ ომის დასრულება.“ ამ პერიოდში ტრამპი მიანიშნებდა, რომ მას უკრაინისთვის შესაძლოა გადაეცა ტომაჰავკის ტიპის რაკეტები, რაც საბოლოოდ გადაიფიქრა.

„გეუბნები, ვიცი, რა დასჭირდება სამშვიდობო შეთანხმებას: დონეცკი და, შესაძლოა, მიწის გაცვლა სადღაც,“ – განუცხადა უიტკოფმა უშაკოვს ხუთწუთიანი საუბრისას, Bloomberg-ის ტრანსკრიპტის მიხედვით. „მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ასე ვილაპარაკოთ, მოდი, უფრო იმედის მომცემად ვისაუბროთ, რადგან ვფიქრობ, აქ შეთანხმებას მივაღწევთ.“

ტრამპის წარმომადგენელმა ასევე შესთავაზა ტაქტიკური რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა წამოეყენებინა პუტინს ეს საკითხი ტრამპთან, მათ შორის ურჩია, რომ ტრამპისა და პუტინის სატელეფონო საუბარი დაგეგმილიყო ვოლოდიმირ ზელენსკის თეთრ სახლში ვიზიტამდე, რომელიც იმავე კვირის ბოლოს იყო დანიშნული.

ოთხშაბათს უშაკოვმა სატელეფონო საუბრის ავთენტურობა, როგორც ჩანს, დაადასტურა, რადგან რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიას განუცხადა, რომ ჩანაწერის გაჟონვა სავარაუდოდ მოლაპარაკებებისთვის ხელის შეშლის მცდელობა იყო.

„რაც შეეხება უიტკოფს, შემიძლია ვთქვა, რომ მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება, რომ ის მოსკოვში მომავალ კვირას ჩამოვა,“ – თქვა უშაკოვმა.

The Guardian-ის შეფასებით, ბლუმბერგის მიერ გავრცელებული ჩანაწერი პირდაპირ წარმოდგენას გვიქმნის უიტკოფის მოლაპარაკებების მიდგომაზე და, როგორც ჩანს, ცხადყოფს საიდან წარმოიშვა ის საკამათო 28-პუნქტიანი სამშვიდობო წინადადება, რომელიც ნოემბრის დასაწყისში გამოქვეყნდა.

საუბარში უიტკოფმა, რომელიც ჩართული იყო ღაზის სექტორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაში, მოსკოვსა და ვაშინგტონს ურჩია, შეემუშავებინათ ერთობლივი სამშვიდობო ჩარჩო, რომელიც ამ შეთანხმებას მიჰბაძავდა. „[ღაზაში] ჩვენ შევადგინეთ ტრამპის 20-პუნქტიანი გეგმა, რომელიც 20 პუნქტისგან შედგებოდა მშვიდობისთვის, და ვფიქრობ, იქნებ თქვენთანაც იგივე გავაკეთოთ,“ – თქვა მან.

როგორც ჩანს, უშაკოვმა რჩევების ნაწილი გაითვალისწინა. პუტინი ტრამპს „მიულოცავს“ და იტყვის: „ბატონი ტრამპი ნამდვილი მშვიდობის ადამიანია,“ – თქვა მან.

28-პუნქტიანი წინადადება მოითხოვდა უკრაინისგან მთელი დონეცკის რეგიონის რუსეთისთვის დათმობას, მათ შორის იმ ტერიტორიების, რომლებიც ამჟამად უკრაინის კონტროლის ქვეშაა. რუსეთს დონეცკის სრულად დაპყრობა ჯერ არ მოუხდენია.

ეს ტერიტორიები გახდებოდა დემილიტარიზებული ბუფერული ზონა, რომელიც საერთაშორისოდ რუსეთის ტერიტორიად იქნებოდა აღიარებული. ეს გეგმა რუსეთს ასევე გადასცემდა ლუგანსკისა და ყირიმის კონტროლს, ხოლო ხერსონსა და ზაპოროჟიეში არსებულ საბრძოლო ხაზებს გაყინავდა.

პუტინმა ამ თვეში განაცხადა, რომ აშშ-ის ეს გეგმა შეიძლება გამხდარიყო „საბოლოო მშვიდობიანი დარეგულირების საფუძველი“, თუმცა კრემლი ამტკიცებს, რომ ვაშინგტონთან ეს წინადადება დეტალურად არ განუხილავს.

ეს ინფორმაცია ვრცელდება იმ ფონზე, როდესაც ტრამპმა სამშაბათს თქვა, რომ უიტკოფს პუტინთან შესახვედრად მოსკოვში გზავნის, ხოლო აშშ-ის არმიის მდივანს, დენ დრისკოლს, უკრაინელებთან – რასაც შესაძლოა ტრამპსა და ზელენსკის შორის თეთრ სახლში შეხვედრა მოჰყვეს პარასკევს.

„მოუთმენლად ველი პრეზიდენტ ზელენსკისა და პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრას მალე, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ომის დასრულების შეთანხმება საბოლოო იქნება, ან მის ფინალურ ეტაპზე,“ – დაწერა ტრამპმა Truth Social-ის პოსტში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ-ში მოქმედი ქართული დიასპორული ორგანიზაციები აკრიტიკებენ ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვას

თბილისში ახალი სტადიონის ₾876-მილიონიანი ტენდერი შეწყდა

სინდისის პატიმრის, ნიკოლოზ ჯავახიშვილის ღია წერილი ციხიდან

40%-იანი ქეშბექი ყველა საავტომობილო პროდუქტზე – „თეგეტა მოტორსში“ Black Friday-ს კვირეული დაიწყო

ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა 26.11.2025
ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა
უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია 26.11.2025
უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია
ეს იქნება მცირე ზომის საოჯახო ტიპის დაწესებულება – იონათამიშვილი ბავშვთა “რეაბილიტაციის სახლზე” 25.11.2025
ეს იქნება მცირე ზომის საოჯახო ტიპის დაწესებულება – იონათამიშვილი ბავშვთა “რეაბილიტაციის სახლზე”
მოვუწოდებთ “ოცნებას”, დასჯის ნაცვლად, ბავშვთა მხარდაჭერასა და ოჯახების გაძლიერებაზე ორიენტირდეს – SJC 25.11.2025
მოვუწოდებთ “ოცნებას”, დასჯის ნაცვლად, ბავშვთა მხარდაჭერასა და ოჯახების გაძლიერებაზე ორიენტირდეს – SJC
უკრაინა ამერიკელებთან სამშვიდობო გეგმაზე შეთანხმდა, რუსეთის პასუხი ჯერ უცნობია – მედია 25.11.2025
უკრაინა ამერიკელებთან სამშვიდობო გეგმაზე შეთანხმდა, რუსეთის პასუხი ჯერ უცნობია – მედია
იმპორტირებულ სიგარეტზე აქციზი იზრდება 25.11.2025
იმპორტირებულ სიგარეტზე აქციზი იზრდება
ჩემო ნიკა, 1 ჰექტარზე კი არა, ერთი საკნის დაშორებით ვიმყოფებით – სააკაშვილი მელიას 25.11.2025
ჩემო ნიკა, 1 ჰექტარზე კი არა, ერთი საკნის დაშორებით ვიმყოფებით – სააკაშვილი მელიას
„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი 25.11.2025
„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი