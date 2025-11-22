ახალი ამბები

გარდაიცვალა კინოდოკუმენტალისტი გია ჭუბაბრია

22 ნოემბერი, 2025 •
გარდაიცვალა კინოდოკუმენტალისტი გია ჭუბაბრია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

88 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი კინოდოკუმენტალისტი გია ჭუბაბრია.

გია ჭუბაბრია იყო საქართველოს ხელოვნების დამსახურებულ არტისტი, საქართველოს კინემატოგრაფიის პრიზის “ნატოს” მფლობელი, ალბერტ შვეიცერისა და საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი.

გია ჭუბაბრიას გადაღებულ ფილმებს შორისაა: “თეთრი თორღვაი”, ომალო”, “ თეთრი ზღაპარი”, “ჟამი შეკრებად ქვათა”, “ადამიანი ხომალდები”, “ჩუქურთმის საგალობელი”, “კაცობრიობის შემოდგომა”, “ჩვენ ქურთები ვართ”, “ცეცხლში ნაწრთობნი”, “გზა თავისუფლებისაკენ?!”, “გაფითრებული თებერვლის ლანდი” და ა.შ.

ხშირად ის მის მიერ გადაღებული ფილმების სცენარის ავტორიც, ოპერატორიცა და ფილმის მუსიკალური გამფორმებელიც იყო.

ბილო ფილმი, რომელიც გია ჭუბაბრიამ გადიაღო, მარო მაყაშვილის შესახებ იყო.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით და მოემზადე ზამთრისთვის – Black Friday -ს კვირეული „თეგეტა მოტორსში“

სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ბაქოში ჩავიდნენ – Meydan.tv

„ოცნების“ გუნდში ვიყავი და წამოსვლაზე არავინ საუბრობს – ლუკა ძაძამია

აქციაზე დაკავებულების საქმეებს განიხილავს თბილისში რამდენიმე დღის წინ მივლინებით გადმოსული მოსამართლე

აქციაზე TV პირველის ჟურნალისტი გიორგი მამნიაშვილი დააკავეს 23.11.2025
აქციაზე TV პირველის ჟურნალისტი გიორგი მამნიაშვილი დააკავეს
პოლიციამ კიდევ 8 დემონსტრანტი დააკავა 22.11.2025
პოლიციამ კიდევ 8 დემონსტრანტი დააკავა
მოკვდება, საელჩოს მიადგებიან და ბიუჯეტის ფულით აქ უნდა ჩამოასვენონ – იაკობაშვილი ემიგრანტებზე 22.11.2025
მოკვდება, საელჩოს მიადგებიან და ბიუჯეტის ფულით აქ უნდა ჩამოასვენონ – იაკობაშვილი ემიგრანტებზე
გარდაიცვალა კინოდოკუმენტალისტი გია ჭუბაბრია 22.11.2025
გარდაიცვალა კინოდოკუმენტალისტი გია ჭუბაბრია
დამატებით დამუშავებას საჭიროებს – ლიდერების განცხადება აშშ-ს გეგმაზე 22.11.2025
დამატებით დამუშავებას საჭიროებს – ლიდერების განცხადება აშშ-ს გეგმაზე
უკრაინას არც ომის გაგრძელება და არც ომის დასრულება არ შეუძლია – პაპუაშვილი 22.11.2025
უკრაინას არც ომის გაგრძელება და არც ომის დასრულება არ შეუძლია – პაპუაშვილი
ფაშინიანი ახალი კონსტიტუციის მიღების საჭიროებაზე საუბრობს 22.11.2025
ფაშინიანი ახალი კონსტიტუციის მიღების საჭიროებაზე საუბრობს
ბაქოში განგრძობს ემიგრანტი აზერბაიჯანელი ბლოგერებისა და ჟურნალისტების სამართლებრივ დევნას 22.11.2025
ბაქოში განგრძობს ემიგრანტი აზერბაიჯანელი ბლოგერებისა და ჟურნალისტების სამართლებრივ დევნას