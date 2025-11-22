ახალი ამბები

უკრაინას არც ომის გაგრძელება და არც ომის დასრულება არ შეუძლია – პაპუაშვილი

22 ნოემბერი, 2025 •
უკრაინას არც ომის გაგრძელება და არც ომის დასრულება არ შეუძლია – პაპუაშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პარლამენტის თავმჯდომარის, შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, დღეს უკრაინას არც ომის გაგრძელება და არც ომის დასრულება არ შეუძლია.

„მძიმე მდგომარეობა არის უკრაინაში დღეს. ისეთი მდგომარეობა აქვს, რომ უკრაინას და მის ხელისუფლებას დღეს, რომ მას არც ომის გაგრძელება და არც ომის დასრულება არ შეუძლია. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა. ვინაიდან ჩიხში არის შესული მთლიანად ეს პერიპეტიები და ომი. ომის გაგრძელება მძიმეა, ომის დასრულებაც მძიმეა.

პრეზიდენტ ზელენსკის გუშინდელი განცხადებაც ამის დასტურია, რომ ორი ცუდი არჩევანიდან არჩევანის გაკეთება უწევს დღეს უკრაინას. ზუსტად ეს უნდოდათ, რომ ჩვენს თავს ეს დამართნოდა, რომ ჩვენც რეალური არჩევანი არ გვქონოდა და ორი ცუდი არჩევანის წინაშე დავეყენებინეთ“,- განაცხადა შალვა პაპუაშილმა.

აშშ-მა მოამზადა 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა, რომელიც უკრაინას აიძულებს, დათმოს დამატებითი ტერიტორიები, შეამციროს თავისი შეიარაღებული ძალების ზომა და დასთანხმდეს, რომ არასდროს გაწევრიანდება ნატო-ში.

გუშინ, 21 ნოემბერს, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინელ ხალხს მიმართა და ერთიანობისკენ მოუწოდა. ზელენსკის თქმით, უკრაინა შეიძლება აღმოჩნდეს რთული არჩევანის წინაზე — ან ღირსების დაკარგვა, ან მთავარი პარტნიორის დაკარგვის რისკი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

