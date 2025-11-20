ახალი ამბები

ჯაფარიძემ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარი თქვა – განცხადება

20 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ზურაბ ჯაფარიძემ უარი განაცხადა პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე, რის უფლებასაც კანონი აძლევდა. ამის შესახებ განცხადება ჯაფარიძის ფეისბუკ-გვერდზე გავრცელდა.

“ზურაბ ჯაფარიძის პატიმრობიდან 6 თვე გავიდა, დარჩენილია 1 თვე. სწორედ ამიტომ, მას კანონით ეკუთვნის პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება. დღეს მას შესთავაზეს აღნიშნული უფლებით სარგებლობა, თუმცა, ვინაიდან არც ერთი გზით არ განიხილავს რუსულ რეჟიმთან თანამშრომლობას, ზურაბ ჯაფარიძემ მკაფიო უარი განაცხადა”, – ნათქვამია განცხადებაში.

ჯაფარიძეს 7-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს წულუკიანის საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო. მას მეორე ბრალიც აქვს წაყენებული ე.წ. საბოტაჟის საქმეზე, თუმცა ბრალდებას ჯერჯერობით აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა ამ საქმეზე არ მოუთხოვია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

