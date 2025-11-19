PACE-ს თანამომხსენებლები “ოცნებას” მოუწოდებენ, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც დიქტატურას აყალიბებს

საქართველოში 2025 წლის 10-12 ნოემბერს განხორციელებული ვიზიტის შემდეგ, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) თანამომხსენებლებმა, რომლებიც საქართველოს მონიტორინგს ახორციელებენ, ედიტე ესტრელამ (პორტუგალია, სოციალისტების ჯგუფი) და საბინა ჩუდიჩმა (ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ALDE), მოუწოდეს ხელისუფლებას, სრულად შეასრულოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები უცხოელი აგენტების კანონმდებლობასთან და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კანონთან დაკავშირებით.
ამის შესახებ ნათქვამია ასამბლეის მიერ გამოქვეყნებულ პრესრელიზში.
„ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ იმას, რაც ასამბლეამ უკვე განაცხადა საქართველოს შესახებ თავის ბოლო რეზოლუციაში. „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი“, „უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ საქართველოს აქტი“, „გრანტების შესახებ კანონი“ და მოქმედი „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონი“ შეუთავსებელია ევროპულ სტანდარტებთან და ნორმებთან, და როგორც ვენეციის კომისიამ დაასკვნა, ისინი უნდა გაუქმდეს“, – ხაზი გაუსვეს თანამომხსენებლებმა.
შეშფოთება პოლიტიკური დევნის გამო
მათ ასევე ღრმა შეშფოთება გამოთქვეს დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიების ლიდერების მიმართ ცოტა ხნის წინ წაყენებული სისხლის სამართლის ბრალდებების გამო, რომლებსაც შესაძლოა ხანგრძლივი პატიმრობა ემუქრებოდეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილ დაუსაბუთებელ ბრალდებებზე.
„ეს ბრალდებები აშკარად პოლიტიკურად მოტივირებულია და მათ უნდა შევხედოთ რამდენიმე ძირითადი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვის საკონსტიტუციო სარჩელის კონტექსტში. ასეთი ქმედებების ადგილი არ არის დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ჩვენ მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს ეს ქმედებები, რაც ეფექტიანად გამოიწვევდა დიქტატურის დამყარებას საქართველოში“ ,– დასძინეს თანამომხსენებლებმა.
ვიზიტის მსვლელობა და უარი შეხვედრებზე
ვიზიტის ფარგლებში თანამომხსენებლები შეხვდნენ პარლამენტის სპიკერს და „ქართული ოცნების“ საპარლამენტო ფრაქციის წევრებს, აგრეთვე ყველა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს.
მათ დადებითად შეაფასეს ის ფაქტი, რომ დაკმაყოფილდა მათი მოთხოვნა პატიმრობაში მყოფ პოლიტიკურ ლიდერებთან შეხვედრაზე, თუმცა ღრმა მწუხარება გამოთქვეს იმის გამო, რომ მათთან შეხვედრაზე უარი განაცხადეს მთავრობის წარმომადგენლებმა, ისევე როგორც იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ უარი თქვა მათ თხოვნაზე, შეხვედროდნენ მზია ამაღლობელს პატიმრობაში. ვიზიტისას თანამომხსენებლებმა ხაზგასმით აღნიშნეს თავიანთი მზადყოფნა, ემუშავათ ხელისუფლებასთან ასამბლეის მოთხოვნებისა და შეშფოთების გადასაჭრელად.