ბაქოს სასამართლომ ბაჰრუზ სამადოვი კარცერში დატოვა

29 წლის პოლიტოლოგი და ჩეხეთის კარლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი ბახრუზ სამედოვი ბაქოს სასამართლომ სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებით 15 წლით დააპატიმრა. სააპელაციო სასამართლომ განაჩენი ძალაში დატოვა. 22 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ სამედოვი სასჯელაღსრულების დაწესებულების სამარტოო საკანში იმყოფება. მისი ბებია მივიდა კოლონია №11-ში, მაგრამ უთხრეს, რომ 25 ოქტომბრამდე მისი ნახვა შეუძლებელი იყო.
სამედოვი 2024 წლის 21 აგვისტოს დააკავეს, როდესაც არდადეგებზე აზერბაიჯანში ჩავიდა. გამოძიების ვერსიით, იგი სომხეთის წარმომადგენელთა დავალებით წერილებს წერდა და თარგმნიდა. ბრალდება ეფუძნებოდა სამედოვის მიმოწერას სომხეთის სამ მოქალაქე ქალთან. თავად სამედოვი კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებას. ის ცნობილია აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკით, რომელსაც უცხოურ მედიაში ავრცელებდა. მისი დაცვის მხარის თქმით, დაპატიმრების რეალური მიზეზი იყო მისი „ანტისაომარი შეხედულებები“.