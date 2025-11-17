ახალი ამბები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და ბიზნესომბუდსმენის სამსახურები უქმდება

17 ნოემბერი, 2025 •
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და ბიზნესომბუდსმენის სამსახურები უქმდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2026 წლის 2 მარტიდან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური უქმდება.

როგორც „ქართული ოცნების“ პარლამენტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, მისი ფუნქციები სრულად გადაეცემა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს.

„როგორც დამოუკიდებელი ორგანო, აუდიტის სამსახური სარგებლობს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის გაცილებით მაღალი ხარისხით, რაც სრულ თანხვედრაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან“, — განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა.

კიდევ ერთი ინიციატივა ეხება ბიზნესომბუდსმენს, რომელიც 2026 წლის პირველი იანვრიდან ეკონომიკის სამინისტროს შემადგენლობაში გადავა.

„რაც ბიზნესის საჭიროებებზე უფრო ოპერატიულ რეაგირებასა და პოლიტიკურ დონეზე უკეთ კოორდინაციას უზრუნველყოფს“, — განაცხადა პაპუაშვილმა.

დღესვე მან დააანონსა ანტიკორუფციული ბიუროს გაუქმება.

„საერთო ჯამში, აღნიშნული ცვლილებები უზრუნველყოფს მმართველობის სისტემის შესაბამისობაში მოყვანას კონსტიტუციით დადგენილ ინსტიტუციურ ჩარჩოსთან, სახელმწიფო რესურსების ოპტიმიზაციას დაახლოებით 20 მილიონი ლარით, სტრუქტურული ფუნქციების გამარტივებას და ეფექტიან მართვას“, — განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ზურაბ ზვიადაურს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმეს

ყველა დაწესებულებაში ჩართულია გათბობის სისტემა – პენიტენციური

Megobari Act-ის გეოგლიფის ავტორების თქმით, გარემოს დაცვის სააგენტოში ახსნა-განმარტებისთვის დაიბარეს

მირზოიანი: ტრანზიტის განბლოკვა საქართველოს სპარსეთის ყურესთან დააკავშირებს

ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა უვიზოს შეჩერების ახალი წესი 17.11.2025
ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა უვიზოს შეჩერების ახალი წესი
3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს 17.11.2025
3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს
აფხაზეთში მცხოვრები კუბელი მოხალისე უკრაინის ომში დაიღუპა 17.11.2025
აფხაზეთში მცხოვრები კუბელი მოხალისე უკრაინის ომში დაიღუპა
ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს 17.11.2025
ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს
ახალი თიბისი ბარათებით Black Friday-ზე შეიძენთ უფრო მეტს, ვიდრე სხვა დროს 17.11.2025
ახალი თიბისი ბარათებით Black Friday-ზე შეიძენთ უფრო მეტს, ვიდრე სხვა დროს
„ქართული ოცნება“ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას აუქმებს 17.11.2025
„ქართული ოცნება“ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას აუქმებს
„ოცნება“ ემიგრაციაში მყოფ ქართველებს საზღვარგარეთიდან არჩევნებში მონაწილეობას უკრძალავს 17.11.2025
„ოცნება“ ემიგრაციაში მყოფ ქართველებს საზღვარგარეთიდან არჩევნებში მონაწილეობას უკრძალავს
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და ბიზნესომბუდსმენის სამსახურები უქმდება 17.11.2025
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და ბიზნესომბუდსმენის სამსახურები უქმდება