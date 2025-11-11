ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

შეძრულნი ვართ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნით – ალიევი

11 ნოემბერი, 2025 •
შეძრულნი ვართ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნით – ალიევი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“შეძრულნი ვართ ცნობით, რომ განჯიდან გამოფრენილი თურქეთის სამხედრო-საჰაერო ძალების სამხედრო-სატრანსპორტო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაიღუპნენ სამხედრო მოსამსახურეები. ამ მძიმე მომენტებში ვიზიარებ თქვენს მწუხარებას და ჩემი სახელით და აზერბაიჯანის ხალხის სახელით სამძიმარს გამოვხატავ თქვენი, დაღუპულთა ოჯახებისა და ახლობლების და მოძმე თურქი ხალხის მიმართ”, – ავრცელებს აზერბაიჯანული მედია აზერბაიჯანის პრეზიდენტის, ილჰამ ალიევის სამძიმრის წერილს.

საქართველოს შსს-ს  ცნობით, დღეს, 11 ნოემბერს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში, ჩამოვარდა თურქული სამხედრო თვითმფრინავი, რომელიც პირველადი ინფორმაციით, ასრულებდა რეისს აზერბაიჯანი-თურქეთის მიმართულებით.

ოფიციალური ცნობითვე, ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 275-ე მუხლის მე-4 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საჰაერო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
დეტალურ ინფორმაციას მომხდართან დაკავშირებით,  როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, საზოგადოებას ეტაპობრივად მიაწვდიან.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

20-დღიანი პატიმრობის შემდეგ სარკოზიმ ციხე დატოვა

„სფერო ჰოლდინგის“ დამფუძნებელი გივი წულეისკირი დააკავეს

ზურაბ მენთეშაშვილი მე-10 დღეა შიმშილობს, გადაწყვეტილება შეურყეველია – ადვოკატი

არსად წასვლას ვაპირებ, დავრჩები ჩემს ქვეყანაში, რომლის ღალატსაც მაბრალებენ – ჯაფარიძე

ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ ჩვენი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო – ერდოღანი 11.11.2025
ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ ჩვენი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო – ერდოღანი
„რადარებიდან განგაშის სიგნალის გარეშე გაქრა“ — საქაერონავიგაცია საქართველოში ჩამოვარდნილ თურქულ თვითმფრინავზე 11.11.2025
„რადარებიდან განგაშის სიგნალის გარეშე გაქრა“ — საქაერონავიგაცია საქართველოში ჩამოვარდნილ თურქულ თვითმფრინავზე
შეძრულნი ვართ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნით – ალიევი 11.11.2025
შეძრულნი ვართ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნით – ალიევი
მოემზადე სეზონური ცვლილებებისთვის – შეცვალე საბურავები „თეგეტა მოტორსთან“ ერთად 11.11.2025
მოემზადე სეზონური ცვლილებებისთვის – შეცვალე საბურავები „თეგეტა მოტორსთან“ ერთად
მზია ამაღლობელი: არ მგონია, სასამართლოს ჩემგან საშიში კრიმინალის შექმნა გამოუვიდეს 11.11.2025
მზია ამაღლობელი: არ მგონია, სასამართლოს ჩემგან საშიში კრიმინალის შექმნა გამოუვიდეს
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან თვითმფრინავი ჩამოვარდა 11.11.2025
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან თვითმფრინავი ჩამოვარდა
სოხუმში სროლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი მძიმედ დაიჭრა – მედია 11.11.2025
სოხუმში სროლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი მძიმედ დაიჭრა – მედია
აშშ-ის სენატი თანახმაა „შათდაუნი“ დასრულდეს 11.11.2025
აშშ-ის სენატი თანახმაა „შათდაუნი“ დასრულდეს