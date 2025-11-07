ახალი ამბები

“ქართული ოცნების” სტანდარტებითაც კი გამაოგნებელია” – უისლონი ოპოზიციონერი ლიდერებისადმი წარდგენილ ახალ ბრალდებაზე

7 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რესპუბლიკელი კონგრესმენი, აშშ-ის ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარე, ჯო უილსონი ეხმაურება რვა ქართველი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისთვის წარდგენილ ახალ ბრალდებებს. უილსონის შეფასებით, საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და “ქართული ოცნების” სტანდარტებითაც კი გამაოგნებელია”.

“ქართული ოცნების” სტანდარტებითაც კი გამაოგნებელია რეჟიმის ახალი პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებები ოპოზიციის ლიდერების მიმართ. ეს ავადმყოფური საქციელი არის მათი მფარველების ტაქტიკების ანარეკლი მოსკოვიდან და პეკინიდან. ანტიამერიკული “ქართული ოცნების” რეჟიმი ღალატობს საკუთარ ხალხს მოსკოვის, თეირანისა და პეკინის სასარგებლოდ”, – წერს უილსონი.

გუშინ, 6 ნოემბერს, “ქართული ოცნების” პროკურატურამ დაიწყო მორიგი სისხლისსამართლებრივი დევნა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მიმართ.

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო: მიხეილ სააკაშვილის, გიორგი ვაშაძის, ნიკა გვარამიას, ნიკანორ მელიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ.  ყველა მათგანი, გარდა მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძისა, ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება.

ოპოზიციის ლიდერების მიმართ სამართლებრივი დევნა დაიწყო: უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების, საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და ეროვნული უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობის დაფინანსების და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდების ბრალდებებით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

