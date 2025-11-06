ახალი ამბები

“ქართული ოცნება” მიწვეული არ არის გაფართოების პირველ ფორუმზე

6 ნოემბერი, 2025 •
“ქართული ოცნება” მიწვეული არ არის გაფართოების პირველ ფორუმზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ მთავრობა მიწვეული არ არის გაფართოების პირველ ფორუმზე, რომელიც ევროკომისიის ორგანიზებით, 18 ნოემბერს ბრიუსელში იმართება.

ამის შესახებ ინფორმაცია „ნეტგაზეთს“ ევროკომისიაში დაუდასტურეს.

გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი 18 ნოემბერს ბრიუსელში მასპინძლობს ისტორიაში პირველ გაფართოების ფორუმს, რომლის სლოგანია „კავშირის სრულყოფა და ჩვენი მომავლის უზრუნველყოფა“.

ფორუმში მონაწილეობენ ევროკავშირის, ეროვნული და რეგიონული ლიდერები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, მეწარმეები, ხელოვანები, პოლიტიკის ექსპერტები ევროკავშირის ინსტიტუტებიდან, წევრი სახელმწიფოებიდან და გაფართოების ქვეყნებიდან.

„ინტერაქტიული, ინკლუზიური და მომავალზე ორიენტირებული ფორუმი ასახავს უფრო ფართო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია გაფართოების ხალხთან დაახლოებისა და კავშირის მომავლის შესახებ ჭეშმარიტად ევროპული საუბრის ხელშეწყობისკენ.

„გაფართოების ფორუმი შეასრულებს კომისიის ფლაგმანური ინიციატივის როლს, რათა გაფართოება საერთო პოლიტიკურ, სოციალურ და თაობათა პროექტად იქცეს. გაფართოება უმნიშვნელოვანესია ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესების წინსვლისთვის, ეკონომიკური ზრდისა და კონკურენტუნარიანობის მხარდაჭერისთვის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის, ასევე მმართველობასა და კანონის უზენაესობაში რეფორმების განსახორციელებლად. ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში ყველაზე ამბიციური გაფართოების დღის წესრიგით, კომისიის 2024–2029 წლების სტრატეგიული ხედვა მოითხოვს ამბიციიდან შესრულებაზე გადასვლას სანდო, დამსახურებაზე დაფუძნებული, ინკლუზიური და მომავალზე ორიენტირებული მიდგომით, რომელიც ასახავს ევროპის ღირებულებებს და ამზადებს მას მომავლისთვის“, — ნათქვამია ევროკომისიის პრესრელიზში.

ევროკომისიამ გამოაქვეყნა 2025 წლის გაფართოების ანგარიში, რომელიც მოიცავს ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველი 10 კანდიდატი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს ყოველწლიურ შეფასებას.

ანგარიშის თანახმად, საქართველოს კანდიდატის სტატუსისგან მხოლოდ სახელი დარჩა.

„საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს“ | გაფართოების ანგარიში

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ გუნდი პოლონეთში საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს წარადგენს

საქართველოს ბანკი ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის ქმნის შესაძლებლობებს დასაქმებისა და სტაჟირებისთვის

რუს პოლიტტექნოლოგებს აფხაზეთიდან გავაძევებთ – აფხაზეთის СГБ

სოხუმში რუსი პოლიტტექნოლოგები არალეგალურად მუშაობენ – მედია

ეს არის სწორედ ის აბსურდულობის ფაზა, რომელშიც დიქტატურა შევიდა – ბოკუჩავა 06.11.2025
მანჩო გიორგობიანს ბრალი წარუდგინეს, პროკურატურა “წინასწარ პატიმრობას” მოითხოვს 06.11.2025
“ქართული ოცნება” მიწვეული არ არის გაფართოების პირველ ფორუმზე 06.11.2025
ივანიშვილის ამოცანაა კიდევ ერთხელ ციხეში ჩასვას ხაზარაძე და ჯაფარიძე და ამით გაანეიტრალოს ჩვენი ბრძოლა – დათუნაშვილი 06.11.2025
ბაქოში ჰომოსექსუალი მამაკაცი ბიძამ მოკლა – Meydan.tv 06.11.2025
აფხაზეთის ხელმძღვანელობას მოუწოდებენ, შეწყვიტოს „ანტირუსული ძალების“ თემით მანიპულირება 06.11.2025
ჟურნალისტ ლეილა ცომაიას 1-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 06.11.2025
“ივანიშვილს 1 თეთრსაც არ გადავუხდი” – სადიგოვი 275- ათასიან ჯარიმაზე 06.11.2025
