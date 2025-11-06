„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ გუნდი პოლონეთში საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს წარადგენს

საერთაშორისო ასპარეზზე საკუთარი პოზიციების გამყარების მიზნით, „ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ დელეგაცია, პოლონეთის სამ ქალაქში – ვარშავაში, ვროცლავსა და კატოვიცეში – პროექტისა და საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპანიას აგრძელებს. აღნიშნული აქტივობა კომპანიის ფართომასშტაბიანი საინვესტიციო სტრატეგიის ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც ევროპულ ბაზრებზე საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის სათანადოდ წარმოჩენას ისახავს მიზნად.
პოლონელი პარტნიორების, Exclusive Poland-ის ორგანიზებითა და BNI (Business Network International), Inter-Car Silesia Mercedes-Benz, Cashify და FEN ჩართულობითა და Strefa Nieruchomości-ს და Business Insider-ის მედია მხარდაჭერით დაგეგმილი ღონისძიებები მნიშვნელოვან პლატფორმას ქმნის პოლონეთის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან, მაღალი რანგის შეხვედრებისა და კავშირების დამყარებისათვის. აღსანიშნავია, რომ BNI მსოფლიოსა და პოლონეთში ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ქსელურ ბიზნეს ორგანიზაციას წარმოადგენს.
აღნიშნული მასშტაბური კამპანია წლევანდელი წლის ივნისში, ქალაქ ვარშავაში უკვე დაწყებული სტრატეგიის გაგრძელებაა, რომელმაც პოლონელი ინვესტორების მნიშვნელოვანი ინტერესი გამოიწვია და ამჯერად ქალაქ ვროცლავში გაგრძელდა, სადაც გამართულ შეხვედრას 70-ზე მეტი დაინტერესებული პირი ესწრებოდა, ხოლო ოქტომბრის დარჩენილ ღონისძიებებზე მონაწილეთა რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდაა მოსალოდნელი.
ქალაქ ვროცლავში „ამბასადორი აილენდის” პროექტის წარდგენას საქართველოს საპატიო კონსული ვროცლავში, ვოიჩეხ ვრუბელი ესწრებოდა.
ქართულ და პოლონურ მხარეებს შორის ამგვარი თანამშრომლობა ორმხრივი, მტკიცე და გრძელვადიანი ეკონომიკური ურთიერთობების ჩამოყალიბებისაკენ გადადგმულ მორიგ მტკიცე ნაბიჯს წარმოადგენს.
„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ პროექტი შავი ზღვის აკვატორიაში, 84 ჰექტარზე, ორი ხელოვნური ნახევარკუნძულისა და ერთი ხელოვნური კუნძულის ფორმირებას ისახავს მიზნად. პროექტი „ამბასადორი ჯგუფისა“ და სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიის კოლაბორაციით ხორციელდება, ჭკვიანი ქალაქისა და მდგრადი განვითარების უმაღლესი პრინციპების დაცვით. პროექტს, როგორც ტურისტული, ასევე რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური დანიშნულება გააჩნია, რაც ბათუმსა და ზოგადად საქართველოს, მსოფლიოს ახალ საინვესტიციო რუკაზე მოახვედრებს.
აღსანიშნავია, რომ პროექტის პირველი ფაზა, 26 ჰა მიწის ფართობი უკვე მიღებულია ექსპლუატაციაში.