ახალი ამბები

ივანიშვილი სრულიად დამსახურებულად შეიყვანეს „მედიის მტაცებლების სიაში“ – მედიაკოალიცია

4 ნოემბერი, 2025 •
ივანიშვილი სრულიად დამსახურებულად შეიყვანეს „მედიის მტაცებლების სიაში“ – მედიაკოალიცია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მედიის ადვოკატირების კოალიციის განცხადებით,  დღეს საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის მდგომარეობა კრიტიკულია.

ამის შესახებ კოალიციის წარმომადგენლებმა დღეს, 4 ნოემბერს, გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს.

მათი განცხადებით,  „ქართული ოცნების“ მიზანმიმართული რეპრესიული პოლიტიკა მიზნად ისახავს დამოუკიდებელი მედიისა და კრიტიკული აზრის ჩახშობას და მოქალაქეებისთვის სიტყვისა და გამოხატვის შესაძლებლობის წართმევას.

„ორ დღის წინ მსოფლიო აღნიშნავდა მედიის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების დაუსჯელობის დასრულების დღეს, თუმცა საქართველოში კვლავ ასეულობით შემთხვევაა, სადაც დამოუკიდებელ ჟურნალისტებზე თავდასხმები, უკანონო პატიმრობა, დაშინება და მუქარა გამოუძიებელი რჩება.

უფრო მეტიც – ყოველდღიურად ვხედავთ ჟურნალისტთა უფლებების უხეშ დარღვევებს. გუშინ ჩვენი კოლეგა და მეგობარი ნინია კაკაბაძე დააკავეს პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას – ეს არის მორიგი ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ცდილობს „ქართული ოცნება“ დამოუკიდებელი ხმის ჩახშობას. ჩვენ გვერდით იმყოფება ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი, რომელიც სხვა ჟურნალისტებთან ერთად რეჟიმმა უკანონოდ დააპატიმრა და პატიმრობა მიუსაჯა.

სინდისის პატიმარი მზია ამაღლობელი დღემდე ციხეშია. მზიას უკანონო პატიმრობა საერთაშორისო საზოგადოებამ არაერთი ჯილდოთი და აღიარებით შეაფასა, როგორც კიდევ ერთი დარტყმა მედიის თავისუფლებაზე საქართველოში“, – აცხადებს მედიის ადვოკატირების კოალიცია.

კოალიციის წარმომადგენლების განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილი „მედიის მტაცებლების სიაში“ სრულიად დამსახურებულად შეიყვანეს.

„ის მოხვდა ისეთი ავტორიტარი ლიდერების გვერდით, როგორებიც არიან პუტინი, ლუკაშენკო და მადურო. აღნიშნული გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რამდენად მძიმე და შეზღუდულია მედიის გარემო საქართველოში. არ უნდა დავივიწყოთ ის რეპრესიული კანონები, რომლებიც მიზნად ისახავს მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართულ დარტყმას.

სახელმწიფო ინსტიტუტები მიტაცებულია და „ქართული ოცნების“ სრული კონტროლის ქვეშ იმყოფება — მათ შორის კომუნიკაციების კომისია და საზოგადოებრივი მაუწყებელი. უკანასკნელი ემსახურება მოძალადე რეჟიმს, ავრცელებს პროპაგანდას, დევნის პროფესიონალ და დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს და ახალისებს მედიის შიგნით შუღლსა და რეპრესიებს საკუთარი მოქმედი თუ ყოფილი კოლეგების წინააღმდეგ.

ჩვენ გამოვხატავთ სრულ სოლიდარობას ყველა დამოუკიდებელ ჟურნალისტთან, ვინც ამ მძიმე პირობებში აგრძელებს პროფესიულ საქმიანობას და მაინც ახერხებს საზოგადოების ინფორმირებას“, – აცხადებენ მედიის ადვოკატირების კოალიციაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ზურაბ მენთეშაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის წესით წარედგინა, პროკურატურა აღკვეთის სახით პატიმრობას ითხოვს

“უახლოეს დღეებში სომხეთს ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა გადაეცემა” – მინისტრი

კარგი იქნება, თუ ქართველი მაღალჩინოსნები სარკეში ჩაიხედავენ — EU-ის პრესპიკერი

ნარკოდანაშაულში ბრალდებული 19 წლის ბრიტანელი გოგო დარბაზიდან გათავისუფლდა – მას საპროცესო გაუფორმეს

ივანიშვილი სრულიად დამსახურებულად შეიყვანეს „მედიის მტაცებლების სიაში“ – მედიაკოალიცია 04.11.2025
ივანიშვილი სრულიად დამსახურებულად შეიყვანეს „მედიის მტაცებლების სიაში“ – მედიაკოალიცია
ქვემო ქართლში ხორცის ფარშში ვირის დნმ გამოვლინდა – სურსათის სააგენტო 04.11.2025
ქვემო ქართლში ხორცის ფარშში ვირის დნმ გამოვლინდა – სურსათის სააგენტო
სოხუმის ცნობით, საერთაშორისო ძებნილი სომხეთის მოქალაქე დააკავეს 04.11.2025
სოხუმის ცნობით, საერთაშორისო ძებნილი სომხეთის მოქალაქე დააკავეს
თუ აზერბაიჯანში ისმის ბასარგეჩარი, სომხეთში ისმის არწახი։ ფაშინიანი 04.11.2025
თუ აზერბაიჯანში ისმის ბასარგეჩარი, სომხეთში ისმის არწახი։ ფაშინიანი
დოროთე ყურაშვილის შემდეგ საპატრიარქოში დაიბარეს არქიმანდრიტი ილია თოლორაიაც 04.11.2025
დოროთე ყურაშვილის შემდეგ საპატრიარქოში დაიბარეს არქიმანდრიტი ილია თოლორაიაც
ზვიად ცეცხლაძის ოჯახი სასამართლოში უჩივის შალვა პაპუაშვილს 04.11.2025
ზვიად ცეცხლაძის ოჯახი სასამართლოში უჩივის შალვა პაპუაშვილს
ტრამპი: ჯო უილსონს აქვს ჩემი სრული და ტოტალური მხარდაჭერა 04.11.2025
ტრამპი: ჯო უილსონს აქვს ჩემი სრული და ტოტალური მხარდაჭერა
3 ნოემბერს საღამოს ისევ დააკავეს რუსთაველის აქციის მონაწილეები 04.11.2025
3 ნოემბერს საღამოს ისევ დააკავეს რუსთაველის აქციის მონაწილეები