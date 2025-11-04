ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სოხუმის ცნობით, საერთაშორისო ძებნილი სომხეთის მოქალაქე დააკავეს

სოხუმის ცნობით, საერთაშორისო ძებნილი სომხეთის მოქალაქე დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზური მედიის ცნობით, ადგილობრივმა უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს სომხეთის მოქალაქე გორ რაფაილოვიჩ ასატრიანი, რომელიც აფხაზური მხარის ცნობით აფხაზეთში იმალებოდა სომხეთის სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან სისხლისსამართლებრივი დევნის გამო.

“დადგინდა, რომ 2024 წლის ივლისში მასზე საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადეს ინტერპოლის „წითელი ცირკულარით” სომხეთის ტერიტორიაზე ნარკოტიკული საშუალებებისა და იარაღის უკანონო ბრუნვის გამო.

დე ფაქტო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობითვე, ის აფხაზეთში ყალბი დოკუმენტებით ცხოვრობდა, რითაც არღვევდა მიგრაციის კანონს.

“ასატრიანთან დაკავშირებით ტარდება ოპერატიულ-საგამოძიებო ღონისძიებები”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ივანიშვილი სრულიად დამსახურებულად შეიყვანეს „მედიის მტაცებლების სიაში“ – მედიაკოალიცია 04.11.2025
ქვემო ქართლში ხორცის ფარშში ვირის დნმ გამოვლინდა – სურსათის სააგენტო 04.11.2025
სოხუმის ცნობით, საერთაშორისო ძებნილი სომხეთის მოქალაქე დააკავეს 04.11.2025
თუ აზერბაიჯანში ისმის ბასარგეჩარი, სომხეთში ისმის არწახი։ ფაშინიანი 04.11.2025
დოროთე ყურაშვილის შემდეგ საპატრიარქოში დაიბარეს არქიმანდრიტი ილია თოლორაიაც 04.11.2025
ზვიად ცეცხლაძის ოჯახი სასამართლოში უჩივის შალვა პაპუაშვილს 04.11.2025
ტრამპი: ჯო უილსონს აქვს ჩემი სრული და ტოტალური მხარდაჭერა 04.11.2025
3 ნოემბერს საღამოს ისევ დააკავეს რუსთაველის აქციის მონაწილეები 04.11.2025
