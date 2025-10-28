ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს

28 ოქტომბერი, 2025 •
აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

Meydan.tv-ს ცნობით, აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარემ, დემოკრატმა კონგრესმენმა ჯეიმს მაკგოვერნმა (James P. McGovern) აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს მიმართა წერილით.

წერილში მაკგოვერნი გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას სამოქალაქო აქტივისტ ნარგიზ მუხთაროვას მიმართ დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნისა და მისი მეუღლის, „რადიო თავისუფლების“ ჟურნალისტ ფარიდ მეჰრალიზადეს პატიმრობაში ყოფნის გამო.

„არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმის“ ფარგლებში დაპატიმრებები 2025 წლის მარტში დაიწყო. იმ დროს ნარგიზ მუხთაროვას მიმართ შერჩეული იყო პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ ყოფნის ღონისძიება. ამჟამად მისი სასამართლო პროცესი გრძელდება. მუხთაროვას ბრალად ედება აზერბაიჯანის სისხლის სამართლის კოდექსის 193-1.3.2 (დანაშაულებრივი გზით მიღებული დიდი ოდენობით ქონების ლეგალიზება), 308.1 (თანამდებობის უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება) და 313-ე (თანამდებობრივი გაყალბება) მუხლები.

„რადიო თავისუფლების“ ინფორმაციით, მაკგოვერნმა წერილში აღნიშნა, რომ ნარგიზ მუხთაროვას წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები დაუსაბუთებელია და ეს ყველაფერი უფრო ჰგავს ზეწოლის გაგრძელებას მისი მეუღლის  დამოუკიდებელ ჟურნალისტურ საქმიანობაზე, რომელიც კონგრესის დაფინანსებით ხორციელდებოდა.

„ნარგიზის წინააღმდეგ ბრალდებები უსაფუძვლოა და ჰგავს ზეწოლის გაგრძელებას ქმრის დამოუკიდებელი ჟურნალისტური მუშაობის გამო, რომელიც კონგრესისის დაფინანსებით ხორციელდებოდა. მე მოვუწოდებ თქვენს მთავრობას, მოხსნას ბრალდებები ნარგიზის მიმართ და გაათავისუფლოს ფარიდ მეჰრალიზადე, რათა მან შეძლოს ოჯახთან გაერთიანება. განსაკუთრებით მაწუხებს ამ მდგომარეობის გავლენა ფარიდისა და ნარგიზის მცირეწლოვან ქალიშვილზე. ის დაიბადა მაშინ, როცა მამა უსამართლოდ იყო დაპატიმრებული, ხოლო ახლა დედაც დაპატიმრების საფრთხის წინაშე დგას. ერთი წლის ბავშვის მშობლების გარეშე დარჩენის შესაძლებლობა სრულიად მიუღებელია“, – განაცხადა კონგრესმენმა მაკგოვერნმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება

სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში

„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“

ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი

სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის 28.10.2025
სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის
გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა 28.10.2025
გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა
გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე 28.10.2025
გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე
აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს 28.10.2025
აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს
ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს 28.10.2025
ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს
„ოცნება“ სამი პოლიტიკური ძალის აკრძალვას მოითხოვს 28.10.2025
„ოცნება“ სამი პოლიტიკური ძალის აკრძალვას მოითხოვს
თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა 28.10.2025
თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა
AI და მომავლის უნარები – GAIA Meetups Horizons -ის პირველი შეხვედრა გაიმართა 28.10.2025
AI და მომავლის უნარები – GAIA Meetups Horizons -ის პირველი შეხვედრა გაიმართა