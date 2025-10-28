ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს

28 ოქტომბერი, 2025 •
ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანელ პოლიტოლოგს, ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს. მისი ახლობლების თქმით, სამედოვი დეპრესიულ მდგომარეობაშია.

29 წლის პოლიტოლოგი და ჩეხეთის კარლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი ბახრუზ სამედოვი ბაქოს სასამართლომ სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებით 15 წლით დააპატიმრა. სააპელაციო სასამართლომ განაჩენი ძალაში დატოვა. 22 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ სამედოვი სასჯელაღსრულების დაწესებულების სამარტოო საკანში იმყოფება – მისი ბებია მივიდა კოლონია №11-ში, მაგრამ უთხრეს, რომ 25 ოქტომბრამდე მისი ნახვა შეუძლებელი იყო.

სამედოვი 2024 წლის 21 აგვისტოს დააკავეს, როდესაც არდადეგებზე აზერბაიჯანში ჩავიდა. გამოძიების ვერსიით, იგი სომხეთის წარმომადგენელთა დავალებით წერილებს წერდა და თარგმნიდა. ბრალდება ეფუძნებოდა სამედოვის მიმოწერას სომხეთის სამ მოქალაქე ქალთან. თავად სამედოვი კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებას. ის ცნობილია აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკით, რომელსაც უცხოურ მედიაში ავრცელებდა. მისი დაცვის მხარის თქმით, დაპატიმრების რეალური მიზეზი იყო მისი „ანტისაომარი შეხედულებები“.

როგორც „კავკაზსკი უზელი“ წერს, აქტივისტ ამრახ თახმაზოვის ცნობით, 26 ოქტომბერს სამედოვის ბებია, ზიბეიდა ოსმანოვა, მას №11 კოლონიაში შეხვდა.

„ბახრუზმა ბებიას უთხრა, რომ 25 ოქტომბერს საკანში ყოფნის ვადა ამოეწურა, თუმცა მას კიდევ ერთი თვით გაუგრძელეს. იგი აღშფოთებულია უსაფუძვლო პატიმრობით და პროტესტს გამოთქვამს დახურული სასამართლო პროცესების გამო. ბახრუზი ითხოვს ახსნას, რა სახელმწიფო საიდუმლო გადასცა თითქოსდა მტერს – ის მხოლოდ ომის წინააღმდეგი იყო და მშვიდობას ემხრობოდა“, – განაცხადა თახმაზოვმა.

სამედოვის თქმით, იგი დეპრესიულ მდგომარეობაშია და სასოწარკვეთილებამდეა მისული. ერთი თვის შემდეგ კი მის გადაყვანას აპირებენ უმბაქის დახურულ პენიტენციურ დაწესებულებაში.

„კოლონიის ხელმძღვანელობამ ბებიას უთხრა, რომ ბახრუზი სამარტოო საკანში მოათავსეს, რადგან მასთან ერთად იმყოფებოდა ყარაბაღის ომის ვეტერანი, რომელთანაც შეიძლება ‘კონფლიქტი’ მომხდარიყო. რატომ უნდა ჰქონდეს კონფლიქტი ვეტერანს ადამიანთან, რომელიც მხოლოდ მშვიდობას ითხოვდა? თუ ასე ეშინიათ კონფლიქტის, ვეტერანი უნდა გადაიყვანონ სხვაგან და არა ბახრუზი უმბაქიში“, – თქვა აქტივისტმა.

82 წლის ზიბეიდა ოსმანოვა სამედოვის ერთადერთი ნათესავია. როგორც ადვოკატი ზიბეიდა სადიგოვა ადრეც ამბობდა, ბახრუზს ბავშვობიდან ბებია ზრდიდა და მათ გარდა ოჯახში სხვა არავინ დარჩათ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება

სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში

„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“

ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი

სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის 28.10.2025
სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის
გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა 28.10.2025
გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა
გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე 28.10.2025
გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე
აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს 28.10.2025
აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს
ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს 28.10.2025
ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს
„ოცნება“ სამი პოლიტიკური ძალის აკრძალვას მოითხოვს 28.10.2025
„ოცნება“ სამი პოლიტიკური ძალის აკრძალვას მოითხოვს
თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა 28.10.2025
თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა
AI და მომავლის უნარები – GAIA Meetups Horizons -ის პირველი შეხვედრა გაიმართა 28.10.2025
AI და მომავლის უნარები – GAIA Meetups Horizons -ის პირველი შეხვედრა გაიმართა