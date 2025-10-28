ახალი ამბები

თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა

28 ოქტომბერი, 2025 •
თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსმა ლაშა ჯოხაძემ თანამდებობა დატოვა.

ინფორმაცია თავდაპირველად Facebook-ში გაავრცელა შსს-სთან აფილირებულმა გვერდმა „ყველაფერი პოლიციის შესახებ“  და დაწერა, რომ ჯოხაძემ „თავისი სურვილით დატოვა თანამდებობა“. შინაგან საქმეთა სამინისტროში „ნეტგაზეთს“ განუცხადეს, რომ ჯოხაძემ პოსტი პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა.

ჯერჯერობით უცნობია, ვინ დაიკავებს მის ადგილს.

ლაშა ჯოხაძე თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის პოსტზე 2020 წლის აპრილში, ვახტანგ გომელაურის მინისტრობის დროს  დაინიშნა. იგი აქტიურად მონაწილეობდა თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს დემონსტრანტების დაკავებაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება

სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში

„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“

ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი

სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის 28.10.2025
სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის
გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა 28.10.2025
გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა
გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე 28.10.2025
გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე
აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს 28.10.2025
აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს
ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს 28.10.2025
ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს
„ოცნება“ სამი პოლიტიკური ძალის აკრძალვას მოითხოვს 28.10.2025
„ოცნება“ სამი პოლიტიკური ძალის აკრძალვას მოითხოვს
თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა 28.10.2025
თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა
AI და მომავლის უნარები – GAIA Meetups Horizons -ის პირველი შეხვედრა გაიმართა 28.10.2025
AI და მომავლის უნარები – GAIA Meetups Horizons -ის პირველი შეხვედრა გაიმართა