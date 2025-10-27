ახალი ამბები

პოლიციამ რუსთაველის აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა

27 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პოლიციამ  რუსთაველის  მიმდებარედ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა.

იურისტ გიორგი ტაბატაძის ცნობით, დაკავებული არიან ოპოზიციონერი აქტივისტი გიორგი მუმლაძე და კობა აბშილავა.  გიორგი ტაბატაძის თქმით, ის  თბილისი მარიოტთან დააკავეს.

როგორც იურისტი ამბობს, პოლიციამ აქტივისტების დაკავებისას თქვა, რომ ისინი „უბრალოდ გადაჰყავდათ“, თუმცა ამის მიზეზი არ განუმარტავთ.

ამასთან, დღესაც გრძელდება რუსთაველის მიმდებარედ ადამიანების ჩხრეკა პირბადის გამო.

თავისუფლების მეტროსთან დააკავეს ილია ბურდული, რომელიც აქციიდან მეგობართან ერთად მოდიოდა. როგორც ნეტგაზეთის რეპორტიორი ადგილიდან იტყობინება, რომ  ისინი პოლიციამ იდენტიფიცირების მიზნით გააჩერა, გაჩხრიკა და ერთ-ერთი მათგანი ახსნა-განმარტების გარეშე დააკავა. ნეტგაზეთის რეპორტიორის ცნობით, მათ თან პირბადე არ ჰქონიათ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

