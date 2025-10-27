ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“ჩვენც მზად ვართ ტვირთის ტრანზიტისთვის თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით”

27 ოქტომბერი, 2025 •
“ჩვენც მზად ვართ ტვირთის ტრანზიტისთვის თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით”
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“სომხეთის რესპუბლიკის მზადაა, უკვე დღევანდელი დღიდან უზრუნველყოს სატვირთო ავტომობილების ტრანზიტი თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით, მარგარა–იეღეგნაძორ–სისიან–გორისის მარშრუტი”, – „არმენპრესის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის მუდმივი კომისიების ერთობლივ სხდომაზე, სადაც განიხილებოდა „სომხეთის რესპუბლიკის 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონპროექტი.

„თუ დავუშვებთ, რომ თურქეთიდან სატვირთო მანქანა მიდის მარგარის სასაზღვრო-გადასასვლელ პუნქტთან აზერბაიჯანში გასამგზავრებლად, ჩვენ ეს უკვე დღესვე შეგვიძლია უზრუნველვყოთ. ჩვენი გზები გორისამდე და კორნიძორამდე კარგ მდგომარეობაშია. იცით, რომ კორნიძორშიც გვაქვს გარკვეული ინფრასტრუქტურა და შეგვიძლია მომსახურება, მათ შორის საპირისპირო მიმართულებითაც. ანუ, თუ კორნიძორის მხრიდან აზერბაიჯანული სატვირთო მივა თურქეთში გადასასვლელად, ეს უკვე დღესვე შეგვიძლია განვახორციელოთ“, – განაცხადა ფაშინიანმა.

ფაშინიანის თქმით, ეს აზერბაიჯანისადმი საპასუხო ნაბიჯია.

„ისევე, როგორც აზერბაიჯანმა მოხსნა ჩვენთვის სატრანზიტო შეზღუდვები, ჩვენც ვხსნით ტრანზიტის შეზღუდვებს“, – განაცხადა ფაშინიანმა.

ნიკოლ ფაშინიანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ 8 აგვისტოს, ვაშინგტონში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების წინასწარი ხელმოწერის შემდეგ, ორი ქვეყნის შორის მშვიდობა დადასტურებული ფაქტია.

აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 21 ოქტომბერს განაცხადა, რომ აზერბაიჯანმა გააუქმა ყველა შეზღუდვა სომხეთის მიმართულებით ტვირთების ტრანზიტზე.  მოგვიანებით სომხეთის რესპულიკის პრემიერ-მინისტრის პრესსპიკერმა ნაზელი ბაღდასარიანმა აღნიშნა, რომ სომხეთი მიესალმება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის განცხადებას სომხეთის მიმართულებით ტვირთების ტრანზიტის ყველა შეზღუდვის მოხსნის შესახებ. ხოლო სომხეთის ეკონომიკის მინისტრმა გევორგ პაპოიანმა განაცხადა, რომ მალე ყაზახეთიდან აზერბაიჯანის გავლით სომხეთში შევა ხორბლის პირველი პარტია.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ლელო” პარტიების აკრძალვაზე ახალ კანონს საკონსტიტუციოში ასაჩივრებს

პროკურატურამ გიული ალასანიას უნივერსიტეტზე გამოძიება დაიწყო

რუსუდან თევზაძე სადეპუტატო მანდატს და გახარიას პარტიას ტოვებს

რუსეთი სომხეთში ექსპორტს აზერბაიჯანის გავლით გეგმავს

„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება 27.10.2025
„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება
სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში 27.10.2025
სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში
„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“ 27.10.2025
„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“
ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი 27.10.2025
ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი
„ოცნება” პოლიტიკურ კონკურენტებს კანონით წინასწარ აუქმებს – არასამთავრობო ორგანიზაციები 27.10.2025
„ოცნება” პოლიტიკურ კონკურენტებს კანონით წინასწარ აუქმებს – არასამთავრობო ორგანიზაციები
თაღლითობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე 4 ადამიანი დააკავეს 27.10.2025
თაღლითობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე 4 ადამიანი დააკავეს
ბაქოში მყოფი ტყვეების საკითხი კვლავ გადაუჭრელია – ერევანი 27.10.2025
ბაქოში მყოფი ტყვეების საკითხი კვლავ გადაუჭრელია – ერევანი
“ჩვენც მზად ვართ ტვირთის ტრანზიტისთვის თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით” 27.10.2025
“ჩვენც მზად ვართ ტვირთის ტრანზიტისთვის თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით”