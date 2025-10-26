ახალი ამბები

26 ოქტომბერი, 2025 •
ჩიკვაიძემ, პაპიაშვილმა და კვარაცხელიამ შიმშილობა დაიწყეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გლდანის ციხეში, თანამესაკნე პატიმრებმა — გიორგი ჩიკვაიძემ, ირაკლი პაპიაშვილმა და ანრი კვარაცხელიამ — შიმშილობა დაიწყეს.

ჩიკვაიძის დედის, ეკა წერეთლის თქმით, მიზეზი „წამებასთან გათანაბრებული ქმედებაა“.

„შიმშილობა ციხეში. 5 წუთის წინ დამიკავშირდა სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი. მაცნობა, რომ გლდანის ციხის მე-8 დაწესებულებაში, საკანი 84-ში სამივე წევრმა (გიორგი ჩიკვაიძე, ირაკლი პაპიაშვილი, ანრი კვარაცხელია) დაიწყო შიმშილობა. მიზეზი წამებასთან გათანაბრებული ქმედება, საკვების არ მიწოდების გამო შემდეგ დაძალება, თითქოს ეს თავად მოითხოვეს და მათზე დღეს განხორციელებული „ძველბიჭური“ მუქარა ციხის თანამშრომელ ვინმე გიორგისგან, რომელმაც განუცხადა: „თავს დაგამახსოვრებინე, ბიჭო!“, — წერს ეკა წერეთელი.

სახალხო დამცველის აპარატში „ნეტგაზეთს“ დაუდასტურეს, რომ პატიმრებმა შიმშილობის დაწყების შესახებ ცხელი ხაზით აცნობეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთი სომხეთში ექსპორტს აზერბაიჯანის გავლით გეგმავს 26.10.2025
ჩიკვაიძემ, პაპიაშვილმა და კვარაცხელიამ შიმშილობა დაიწყეს 26.10.2025
“მითხრეს, ჩემი ქმარი მარნეულის იზოლატორში გადაიყვანეს”- აფგან სადიგოვის ცოლი 26.10.2025
არქიმანდრიტ დოროთეს საეპარქიო კრებაზე იბარებენ, ის საჯაროობას ითხოვს 26.10.2025
ტრამპი: პუტინმა მითხრა, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის მიღწევა შევძელი 26.10.2025
მასწავლებლის მკვლელობის საქმეზე არასრულწლოვანი დააკავეს 26.10.2025
გზის გადაკეტვის საფუძვლით დაკავებულ გიორგი სიხარულიძეს 3-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 25.10.2025
ერევანში ჩეჩნეთიდან თავშესაფრის მაძიებელი 23 წლის ქალი მოკლეს 25.10.2025
