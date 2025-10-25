ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

რუსეთმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი “უცხოეთის აგენტად” გამოაცხადა

25 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ 24 ოქტომბერს განაახლა „უცხოეთის აგენტების“ სია, რომელშიც შევიდა აზერბაიჯანში მცხოვრები ჟურნალისტი და ახლო აღმოსავლეთის საკითხების ექსპერტი რუსლან სულეიმანოვი.

როგორც სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი, სულეიმანოვი „ავრცელებდა უცხოეთის აგენტების მასალებსა და ცრუ ინფორმაციას რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებების შესახებ“, ასევე „საჯაროდ გამოდიოდა უკრაინაში მიმდინარე ომის წინააღმდეგ და ქმნიდა რუსეთის არმიის ნეგატიურ იმიჯს“.

რუსლან სულეიმანოვი 2017–2022 წლებში მუშაობდა რუსულ საინფორმაციო სააგენტო ТАСС-ში, მათ შორის როგორც უფროსი კორესპონდენტი კაიროში.

უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ სულეიმანოვმა დატოვა რუსეთი და ამჟამად ცხოვრობს ბაქოში, სადაც თანამშრომლობს წამყვან საერთაშორისო მედიაგამოცემებთან – The Washington Post, CNN და აწარმოებს საკუთარ Telegram-ბლოგს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

