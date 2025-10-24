ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი აზერბაიჯანის სამარტოო საკანში გადაიყვანეს

24 ოქტომბერი, 2025
პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი მოთავსებულია სამარტოო საკანში და მას ბებიასთან შეხვედრაზე უარი უთხრეს. წერს “კავკაზსკი უზელი”.

29 წლის პოლიტოლოგს და ჩეხეთის კარლის უნივერსიტეტის დოქტორანტ ბაჰრუზ სამედოვს, ბაქოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს სახელმწიფო ღალატის ბრალდებით. სააპელაციო სასამართლომ განაჩენი ძალაში დატოვა.

სამედოვი 2024 წლის 21 აგვისტოს დააკავეს, როცა არდადეგებისთვის აზერბაიჯანში ჩავიდა. გამოძიების ვერსიით, ის „სომხეთის წარმომადგენელთა დავალებით“ წერდა და თარგმნიდა სტატიებს. ბრალდება ეფუძნებოდა სამედოვის მიმოწერას სამ სომეხ ქალთან. თავად სამედოვი კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებას სახელმწიფო ღალატში. ის ცნობილია აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკით, რომელსაც უცხოურ მედიაში გამოხატავდა. დაცვის მხარის აზრით, მისი დაკავების რეალური მიზეზი მისი „ანტისაომარი შეხედულებები“ გახდა.

როგორც გამოცემა წერს, პოლიტოლოგის 82 წლის ბებია, ზიბეიდა ოსმანოვა, რომელიც ბაჰრუზის ერთადერთი ნათესავია, 22 ოქტომბერს სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მივიდა, რათა შვილიშვილთან შეხვედრა მოეთხოვა. თუმცა უარი უთხრეს.

მაღლაფერიძემ უარი თქვა შეერთებოდა ლიკა ბასილაია-შავგულიძის მხარდამჭერ განცხადებას
ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიესაჯა
ადვოკატის თანახმად, ღარიბაშვილს პოლიტიკაში მობრუნება არ სურდა
არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას – ილიაუნი
პუტინმა საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში ახალი წარმომადგენელი დანიშნა
შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო
უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს
პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი აზერბაიჯანის სამარტოო საკანში გადაიყვანეს