ახალი ამბები

დააკავეს და 3-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 64 წლის ქალს “გზის გადაკეტვის” საბაბით

23 ოქტომბერი, 2025 •
დააკავეს და 3-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 64 წლის ქალს “გზის გადაკეტვის” საბაბით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე კობა ჩაგუნავამ 3-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა 64 წლის ლია მუშკუდიანს.

ქალბატონი ლია ადვოკატის გარეშე იჯდა სხდომაზე, რომლის მიმდინარეობის შესახებ მედიამ მაშინ შეიტყო, როცა მოსამართლე ჩაგუნავა უკვე სათათბიროდ იყო გასული. მას „გზის ხელოვნურად გადაკეტვას“ ედავებოდნენ.

ლია მუშკუდიანი გუშინ, 22 ოქტომბერს, დაახლოებით 16:00 საათზე დააკავეს სახლთან ახლოს, როცა, როგორც თავად მოასწრო თქმა, ეზოში მუშაობდა.

მოსამართლე ჩაგუნავამ, გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ, ქალბატონ ლიას განუმარტა, რომ მის „ასაკს ითვალისწინებდა“ და ამიტომ არ უშვებდა უფრო გრძელვადიან პატიმრობაში. შეახსენა ისიც, რომ 3 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტი უფიქსირდება მანამდეც. იგულისხმება ასევე აქციაზე ყოფნა და „გზის ხელოვნურად გადაკეტვა“, როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რის გამოც გაასამართლეს ლია მუშკუდიანი.

“ქართულმა ოცნებამ” წინა კვირაში დაამტკიცა რეპრესიული კანონმდებლობა, რომლითაც თუ პოლიცია ჩათვლის, რომ აქციის მონაწილეების რაოდენობა ქუჩის გადაკეტვისთვის საკმარისი არ არის, გზაზე გადამსვლელების დაკავება და ადმინისტრაციული პატიმრობების შეფარდება შეუძლიათ. ფაქტის განმეორების შემთხვევაში შსს-ს შეუძლია სისხლისსამართლებრივი საქმის აღძვრაც. 15 დღემდე პატიმრობით სჯიან პირბადიან მომიტინგეებსაც.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ყაველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გიორგი მოდებაძე დანიშნა

ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-19 პაკეტი დაამტკიცა

უკრაინას სურს, შვედეთისგან 150 ავიაგამანადგურებელი იყიდოს რუსეთის ფულით

„იმედის“ ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლის ბრალდებით აქტივისტი პროკურატურაში დაიბარეს

7 პირს ასამართლებენ “იმედის”, საზაუს და რ2-ის გადამღები ჯგუფებისთვის ხელშეშლის ბრალდებით 23.10.2025
7 პირს ასამართლებენ “იმედის”, საზაუს და რ2-ის გადამღები ჯგუფებისთვის ხელშეშლის ბრალდებით
აქტივისტს, რომელსაც „იმედის“ ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლას ედავებიან, პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა 23.10.2025
აქტივისტს, რომელსაც „იმედის“ ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლას ედავებიან, პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა
Reuters: ინდოეთი და ჩინეთი რუსული ნავთობის იმპორტის შეჩერებისთვის ემზადებიან 23.10.2025
Reuters: ინდოეთი და ჩინეთი რუსული ნავთობის იმპორტის შეჩერებისთვის ემზადებიან
ლონდონში 3 პირი დააკავეს რუსეთის დაზვერვისთვის დახმარების ბრალდებით 23.10.2025
ლონდონში 3 პირი დააკავეს რუსეთის დაზვერვისთვის დახმარების ბრალდებით
პუტინმა რუსეთისა და საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციის სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა 23.10.2025
პუტინმა რუსეთისა და საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციის სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა
აფგან სადიგოვს “რუსთაველის ბლოკირებისთვის “14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს – ცოლი 23.10.2025
აფგან სადიგოვს “რუსთაველის ბლოკირებისთვის “14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს – ცოლი
ანდრია ლილუაშვილის ჩხრეკისას თანხა ამოღებული არ არის – ადვოკატი 23.10.2025
ანდრია ლილუაშვილის ჩხრეკისას თანხა ამოღებული არ არის – ადვოკატი
კაცს, რომელიც სისტემატიურად აუპატიურებდა არასრულწლოვან შვილს, უვადო პატიმრობა მიესაჯა – პროკურატურა 23.10.2025
კაცს, რომელიც სისტემატიურად აუპატიურებდა არასრულწლოვან შვილს, უვადო პატიმრობა მიესაჯა – პროკურატურა