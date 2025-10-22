“მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახიჩევანს შორის” – ფაშინიანი

სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ სომხეთსა და თურქეთს შორის განვითარებული პოზიტიური დიალოგი იძლევა იმედს, რომ ორ ქვეყანას შორის საზღვარი უახლოეს მომავალში შეიძლება გაიხსნას․
„არმენპრესის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა თბილისში გამართულ „აბრეშუმის გზის“ მე-5 ფორუმზე გამოსვლისას, სომხეთ-თურქეთის ურთიერთობების ნორმალიზაციის პერსპექტივებზე საუბრისას განაცხადა.
„სომხეთსა და თურქეთს შორის დაწყებული პოზიტიური დიალოგი იძლევა იმედს, რომ მხარეები მალე შეძლებენ საზღვრის გახსნას. ჩვენ მზად ვართ არა მხოლოდ პოლიტიკურად, არამედ ტექნიკურადაც, უკვე დღესვე უზრუნველვყოთ სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიის გავლით სატვირთო მანქანების ტრანზიტი თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით. სომხეთის ტერიტორიაზე როგორც გზები, ისე სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა მზადაა ამისთვის მარგარა–იეღეგნაძორ–სისიან–გორისის მარშრუტზე. პოლიტიკურად მზად ვართ ასევე უზრუნველვყოთ ტრანზიტი ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკიდან აზერბაიჯანის ძირითად ნაწილამდე და პირიქით, თუმცა ტექნიკურად ჯერ მზად არ ვართ ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო. პოლიტიკურად მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახჭევანის ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის, ასევე თურქეთსა და აზერბაიჯანის ძირითად ნაწილს შორის, თუმცა ამ მონაკვეთებზე რკინიგზა საჭიროებს რემონტს ან აღდგენას. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტექნიკური საკითხებიც მომდევნო 2–3 წლის განმავლობაში მოგვარდება“, – თქვა ფაშინიანმა.
მისივე განცხადებით, უახლოეს მომავალში სომხეთის ტერიტორიაზე აშენდება მილსადენები და ელექტროგადამცემი ხაზები აზერბაიჯანიდან ნახიჩევანის მიმართულებით, აგრეთვე აზერბაიჯანი–სომხეთი–თურქეთის მიმართულებით, და უზრუნველყოფილი იქნება როგორც რკინიგზის, ისე საავტომობილო კავშირი.
„ეს ყველაფერი განხილვის საგანია TRIPP პროგრამის ფარგლებში, ასევე მიმდინარეობს შესაბამისი კონსულტაციები თურქეთსა და აზერბაიჯანთან“, – განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.