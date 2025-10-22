ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახიჩევანს შორის” – ფაშინიანი

22 ოქტომბერი, 2025 •
“მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახიჩევანს შორის” – ფაშინიანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ სომხეთსა და თურქეთს შორის განვითარებული პოზიტიური დიალოგი იძლევა იმედს, რომ ორ ქვეყანას შორის საზღვარი უახლოეს მომავალში შეიძლება გაიხსნას․

„არმენპრესის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა თბილისში გამართულ „აბრეშუმის გზის“ მე-5 ფორუმზე გამოსვლისას, სომხეთ-თურქეთის ურთიერთობების ნორმალიზაციის პერსპექტივებზე საუბრისას განაცხადა.

„სომხეთსა და თურქეთს შორის დაწყებული პოზიტიური დიალოგი იძლევა იმედს, რომ მხარეები მალე შეძლებენ საზღვრის გახსნას. ჩვენ მზად ვართ არა მხოლოდ პოლიტიკურად, არამედ ტექნიკურადაც, უკვე დღესვე უზრუნველვყოთ სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიის გავლით სატვირთო მანქანების ტრანზიტი თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით. სომხეთის ტერიტორიაზე როგორც გზები, ისე სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა მზადაა ამისთვის მარგარა–იეღეგნაძორ–სისიან–გორისის მარშრუტზე. პოლიტიკურად მზად ვართ ასევე უზრუნველვყოთ ტრანზიტი ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკიდან აზერბაიჯანის ძირითად ნაწილამდე და პირიქით, თუმცა ტექნიკურად ჯერ მზად არ ვართ ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო. პოლიტიკურად მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახჭევანის ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის, ასევე თურქეთსა და აზერბაიჯანის ძირითად ნაწილს შორის, თუმცა ამ მონაკვეთებზე რკინიგზა საჭიროებს რემონტს ან აღდგენას. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტექნიკური საკითხებიც მომდევნო 2–3 წლის განმავლობაში მოგვარდება“, – თქვა ფაშინიანმა.

მისივე განცხადებით, უახლოეს მომავალში სომხეთის ტერიტორიაზე აშენდება მილსადენები და ელექტროგადამცემი ხაზები აზერბაიჯანიდან ნახიჩევანის მიმართულებით, აგრეთვე აზერბაიჯანი–სომხეთი–თურქეთის მიმართულებით, და უზრუნველყოფილი იქნება როგორც რკინიგზის, ისე საავტომობილო კავშირი.

„ეს ყველაფერი განხილვის საგანია TRIPP პროგრამის ფარგლებში, ასევე მიმდინარეობს შესაბამისი კონსულტაციები თურქეთსა და აზერბაიჯანთან“, – განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კინო “რუსთაველის” ყოფილ შენობაში სამშენებლო კომპანიის ოფისი გაიხსნა

აზერბაიჯანმა სომხეთში ტვირთის ტრანზიტი დაუშვა – ერევანი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია

მარიამ ლაშხი აპირებს, რომ ესტონეთის და ლიეტუვის სანქციები გაასაჩივროს

ევროკავშირის ელჩმა ზვიად ცეცხლაძეს ციხეში წერილი მისწერა – დაფიონი

“აფხაზეთში უპრეცედენტო სამხედრო სწავლება ჩატარდა” – სოხუმი 22.10.2025
“აფხაზეთში უპრეცედენტო სამხედრო სწავლება ჩატარდა” – სოხუმი
“მსურს ჩემი მადლიერება გამოვხატო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიმართ” – ფაშინიანი 22.10.2025
“მსურს ჩემი მადლიერება გამოვხატო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიმართ” – ფაშინიანი
“მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახიჩევანს შორის” – ფაშინიანი 22.10.2025
“მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახიჩევანს შორის” – ფაშინიანი
პროკურატურა ითხოვს ჩემს დაკითხვას 4 ოქტომბრის საქმეზე – სააკაშვილი 22.10.2025
პროკურატურა ითხოვს ჩემს დაკითხვას 4 ოქტომბრის საქმეზე – სააკაშვილი
სუსი: ღარიბაშვილმა აღიარა უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი 22.10.2025
სუსი: ღარიბაშვილმა აღიარა უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი
დაკავებულია გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი – პროკურატურა 22.10.2025
დაკავებულია გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი – პროკურატურა
„ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების“ — მარტა კოსი 22.10.2025
„ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების“ — მარტა კოსი
“სახაროვის პრემიის მინიჭება პატივს მიაგებს არა მხოლოდ მზიას ხმას, არამედ თავისუფალ და ღირსეულ ქართველ ერს” – ზურაბიშვილი  22.10.2025
“სახაროვის პრემიის მინიჭება პატივს მიაგებს არა მხოლოდ მზიას ხმას, არამედ თავისუფალ და ღირსეულ ქართველ ერს” – ზურაბიშვილი 