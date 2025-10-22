ახალი ამბები

პროკურატურა ითხოვს ჩემს დაკითხვას 4 ოქტომბრის საქმეზე – სააკაშვილი

22 ოქტომბერი, 2025 •
პროკურატურა ითხოვს ჩემს დაკითხვას 4 ოქტომბრის საქმეზე – სააკაშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ პროკურატურა 4 ოქტომბრის საქმეზე მის დაკითხვას ითხოვს.

სააკაშვილის თქმით, პატიმრობის გამო 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზებაში ჩართული არ ყოფილა.

„ფარცხალაძე-რომანოვის სახელობის “პროკურატურა” ითხოვს ჩემს დაკითხვას 4 ოქტომბრის საქმეზე. ძალიან უნდათ, 4 ოქტომბერი რაღაცნაირად მომაბან. ჩემთვის დიდი პატივი იქნებოდა 4 ოქტომბრის სახალხო კრების ორგანიზატორობა, მაგრამ, სამწუხაროდ, სრულ იზოლაციაში მამყოფებენ და ვერ გამომდის ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებში მონაწილეობა.

მიმაჩნია, რომ 4 ოქტომბრის სახალხო კრების ორგანიზებაში და წარმართვაში რომ ვყოფილიყავი ჩართული, სულ სხვა შედეგზე შევძლებდით გასვლას. ყველანი ვხვდებით, რომ სამართლებრივი პროცესი ქოცების პირობებში არასდროს იქნება და ყველაფერი ერთი ბოროტი ყარაბას-ბარაბასის თეატრია. ჩემი პოზიციაა, რომ ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ და ბევრად მეტად გავამძაფროთ. საქართველო აუცილებლად დაამარცხებს დიქტატურას!“, – აცხადებს სააკაშვილი.

4 ოქტომბერს თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ამ დროისთვის 46 პირი დააკავეს.  მათგან მხოლოდ 2-ს, ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს და გრაფიკულ დიზაინერს, ია დარახველიძეს შეუფარდეს აღმკვეთ ღონისძიებად გირაო და გაათავისუფლეს.  დანარჩენები კი წინასწარ პატიმრობაში რჩებიან.

ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის, სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის, საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეებზე დაკავებული არიან 4 ოქტომბრის აქციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებიც: პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე და ლაშა ბერიძე.   მათ 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კინო “რუსთაველის” ყოფილ შენობაში სამშენებლო კომპანიის ოფისი გაიხსნა

აზერბაიჯანმა სომხეთში ტვირთის ტრანზიტი დაუშვა – ერევანი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია

მარიამ ლაშხი აპირებს, რომ ესტონეთის და ლიეტუვის სანქციები გაასაჩივროს

ევროკავშირის ელჩმა ზვიად ცეცხლაძეს ციხეში წერილი მისწერა – დაფიონი

“აფხაზეთში უპრეცედენტო სამხედრო სწავლება ჩატარდა” – სოხუმი 22.10.2025
“აფხაზეთში უპრეცედენტო სამხედრო სწავლება ჩატარდა” – სოხუმი
“მსურს ჩემი მადლიერება გამოვხატო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიმართ” – ფაშინიანი 22.10.2025
“მსურს ჩემი მადლიერება გამოვხატო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიმართ” – ფაშინიანი
“მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახიჩევანს შორის” – ფაშინიანი 22.10.2025
“მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახიჩევანს შორის” – ფაშინიანი
პროკურატურა ითხოვს ჩემს დაკითხვას 4 ოქტომბრის საქმეზე – სააკაშვილი 22.10.2025
პროკურატურა ითხოვს ჩემს დაკითხვას 4 ოქტომბრის საქმეზე – სააკაშვილი
სუსი: ღარიბაშვილმა აღიარა უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი 22.10.2025
სუსი: ღარიბაშვილმა აღიარა უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი
დაკავებულია გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი – პროკურატურა 22.10.2025
დაკავებულია გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი – პროკურატურა
„ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების“ — მარტა კოსი 22.10.2025
„ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების“ — მარტა კოსი
“სახაროვის პრემიის მინიჭება პატივს მიაგებს არა მხოლოდ მზიას ხმას, არამედ თავისუფალ და ღირსეულ ქართველ ერს” – ზურაბიშვილი  22.10.2025
“სახაროვის პრემიის მინიჭება პატივს მიაგებს არა მხოლოდ მზიას ხმას, არამედ თავისუფალ და ღირსეულ ქართველ ერს” – ზურაბიშვილი 