ბოლო 2 დღეში რუსთაველის აქციის 14 მონაწილე დააკავეს – შსს

ბოლო 2 დღეში, პროტესტის წინააღმდეგ ამოქმედებული ახალი რეპრესიული კანონებით, 14 ადამიანი დააკავეს.
ამის შესახებ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის, ვაჟა სირაძემ დღეს, 21 ოქტომბერს, ბრიფინგზე განაცხადა.
შსს-ს მიერ გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, ბოლო 2 დღის განმავლობაში, შეკრება – მანიფესტაციის ჩატარების წესის დარღვევისთვის საბაბით დაკავებული 14 პირის ინიციალებია: ა.გ., ქ.ც., თ.თ., დ.ა., უ.გ., დ.ე., ი.კ., კ.მ., ბ.კ., ბ.ქ., ნ.ბ., ს.ჯ. და თ.ს.
ამასთან, ვაჟა სირაძის განცხადებით, დაკავებულთაგან ერთ-ერთი გადაყვანილია ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში, სადაც იძულებით მკურნალობას გაივლის.
„აქედან გამომდინარე თავს ვიკავებთ აღნიშნული პირის ინიციალების გაჟღერებისაგან
მოქალაქეები, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე, საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იკრიბებიან, სიმცირის მიუხედავად, ხელოვნურად კეტავენ გზის სავალ ნაწილს და აფერხებენ ტრანსპორტის მოძრაობას. ასევე დემონსტრანტების ნაწილს შენიღბული აქვს სახე რაც, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს“, – განაცხადა ვაჟა სირაძემ.
შსს-ს ინფორმაციით, „აქციის მონაწილეების მხრიდან ბოლო 3 დღის განმავლობაში გამოვლენილ იქნა კანონდარღვევის 53 ფაქტი, აქედან სამართალდამრღვევია 42 პირი“, რომელთაგან ნაწილი უკვე დაკავებულია, ხოლო დანარჩენი პირების მიმართ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული საქმის წარმოება და უახლოეს დღეებში მოხდება მათი საქმეების სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით განხილვა.