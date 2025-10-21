ახალი ამბები

კინო “რუსთაველის” ყოფილ შენობაში სამშენებლო კომპანიის ოფისი გაიხსნა

21 ოქტომბერი, 2025 •
კინო “რუსთაველის” ყოფილ შენობაში სამშენებლო კომპანიის ოფისი გაიხსნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისტორიული კინო “რუსთაველის” შენობაში, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, დღეიდან არაბული სამშენებლო კომპანია Eagle Hills იფუნქციონირებს.

სამშენებლო კომპანიის ოფისი “ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ და “ქართული ოცნების” ეკონომიკის მინისტრმა, მარიამ ქვრივიშვილმა Eagle Hills-ის დამფუძნებელთან, მოჰამედ ალი ალაბარისთან ერთად გახსნეს.

“დღეს ჩვენი დედაქალაქის ცენტრში, ისტორიული შენობის პირველ სართულზე ვხსნით ემაარ ჯგუფის პროექტის, Eagle Hills საქართველოს საპრეზენტაციო სივრცეს, რომელიც გახდება ფლაგმანი ქართული დეველოპმენტისა და ტურიზმის ინდუსტრიაში”, – განაცხადა მარიამ ქვრივიშვილმა პრეზენტაციაზე.

ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, კომპანია საქართველოში ორი პროექტის განხორციელებას გეგმავს – თბილისში, კრწანისის რაიონში და ბათუმის სიახლოვეს, გონიოს ტერიტორიაზე. ორივე ეს სივრცე რეკრეაციული და ტურისტული დანიშნულების იქნება. უწყების ცნობით, ამ ეტაპზე დაგეგმილი პროექტებში Eagle Hills 6,5 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს.

კინო “რუსთაველი” 1939 წელს აშენდა, ხოლო 1988 წელს მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. კინოთეატრმა ფუნქციონირება რამდენიმე წლის წინ შეწყვიტა და შენობა გაიყიდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

